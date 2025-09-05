「手持ち服」に合わせるだけでOK！【しまむら】着回し力100点♡「ジレ & ベスト」

コーデがシンプルになりがち……と悩む大人女性は、手持ちのインナーにプラスワンするだけでシャレ見えしそうな、ジレやベストに注目してみて。今回は、着回しも楽しめるデザインを【しまむら】アイテムからご紹介。大人コーデに取り入れやすく、ぐっとおしゃれ度を高めてくれるはず。

羽織るだけで雰囲気を変える大人ジレ

【しまむら】「EC＊MRKロングジレ」\1,969（税込）

女性らしいデザインが目を惹くロングジレ。「胸元がとっても可愛いデザインなのにポケットまで付いてて超、驚き」と@minamii.__さんもお気に入りの様子。高め位置の切り替えや、切り替えから下にボタンのないデザインで軽やかな抜け感を演出。シンプルな手持ち服に重ねるだけで、コーデに上品さをプラスできそうです。

長袖を仕込んで秋まで楽しむ大人のジレコーデ

ベージュ系のロングジレは、さらっと羽織るだけで大人らしい雰囲気を演出。長袖のインナーを仕込めば、長く活躍してくれるはず。きれいめスラックスと合わせれば上品な印象に。ブラウン系でまとめた落ち着きのあるスタイルで、秋を先取りできそうです。

シャーリングが大人映えする上品ベスト

【しまむら】「JQDシャーリングベスト」\1,089（税込）

立体感のあるシャーリングが特徴のホワイトベスト。深めのVネックで顔まわりをすっきりと見せつつ、後ろには編み上げリボンがあしらわれ、華やかさを添えてくれそうです。ほどよくゆとりのあるシルエットなので、インナーに重ねやすいのもポイント。シンプルなコーデにプラスするだけで、着こなし全体を大人っぽくアップデートできそうです。

シャレ見えベストで楽しむ大人の白スタイル

「可愛さが衝撃すぎる」と@minamii.__さんも絶賛のベストを使って全体をワントーンで揃えれば、清潔感が出て軽やかで洗練された雰囲気に。ベストのシャーリングや背中の編み上げリボン、インナーのフレアスリーブやスカートの女性らしいデザインも効いて、着こなしに奥行きを感じさせてくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki