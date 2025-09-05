10月10日に日米同時公開される『トロン』シリーズ最新作『トロン：アレス』の最新予告とUS版ポスターが公開された。

参考：『トロン：アレス』新予告にジェフ・ブリッジスがサプライズ登場 本ポスターも公開

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した1982年のSF映画『トロン』。ジェームズ・キャメロン、ジョージ・ルーカス、ピーター・ジャクソン、ティム・バートンなど名だたる映画監督に影響を与え、本作をきっかけにCGアニメーションの可能性を模索し始めたピクサーの創始者ジョン・ラセターは、「『トロン』がなければ『トイ・ストーリー』は生まれなかった」と発言するなど、後に誕生する様々な作品に影響を与えてきた。本作は、2010年に公開された続編『トロン：レガシー』に続くシリーズ第3弾となる。

デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いたシリーズ1作目の『トロン』。続編『トロン：レガシー』は、ダフト・パンクが手がけた楽曲も大きな話題となった。その後、『トロン』シリーズはゲームにも展開され、フロリダのマジックキングダム・パークでは、本シリーズに登場するバイク“ライトサイクル”のアトラクションも登場するなど、今もなお多くの人々やクリエイターに影響を与える世界的人気コンテンツのひとつとなっている。

これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた『トロン』シリーズ。しかし、本作で描かれるのは、まさにその逆。デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、ついに現実世界へと襲来する。現実世界でAIプログラムの実体化が成功し、開発された人型AIアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士だった。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で“人間”を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか、それとも……。

公開された最新予告では、稲妻のような速さと驚異的な強さを兼ね備えた、“この世で最も危険な武器”とされる人類史上最強AI兵士・アレス（ジャレッド・レト）が、天才プログラマーのイヴ（グレタ・リー）と現実世界で共に行動をする場面が映し出される。ある目的のために一緒にエンコム社に向かうようだが、「殺せと命じられたのに」とアレスの意味深なセリフも。相反する立場の2人がなぜ一緒にいるのか。果たしてアレスが探しているものとは。

劇中音楽は、『ソウルフル・ワールド』でアカデミー賞作曲賞を受賞したトレント・レズナー＆アッティカス・ロスのコンビが、NIN（ナイン・インチ・ネイルズ）として手がけている。そんな音楽にのせて、AI兵士たちの戦闘シーンや、羽が生えたような空飛ぶマシンの出現、炎に包まれる爆破シーンなど、息を吞むようなアクションシーンが畳みかけるように続いていく。

さらに、巨大な監視用飛行マシン・レコグナイザーが迫り来る最新US版ポスターも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）