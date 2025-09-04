»³ÅÄ¹§Ç·¡¢ÆüËÜÇÐÍ¥¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤òÁÊ¤¨¡Ö°Â¤¤¡ª¡×¡¡Netflix¤ËÄ¾ÃÌÈ½¡Ö¥®¥ã¥é¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix¤ÎÎòÂåºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤Ã¤¿À©ºî¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ñ¥Í¥ëNetflix 10¼þÇ¯µÇ°¡ØCreators' Spotlight¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡Ë¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¹§Ç·
¡¡»³ÅÄ¤¬¼ç±é¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ç2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇºÇ¤â¸«¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Þ¤ÀNetflix¤È¤¤¤¦ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÓËÜ¤â¥×¥í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢Netflix¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç²÷Âú¡£¡Ö¤½¤Î1Ç¯È¾Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤ÇÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÂêºà¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¡Ö±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇËÜÍè¤Î¼Çµï¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤Þ¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤Ë½Ð¤»¤ë¡£Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇNetflix¤Ç¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö4¡¢5¿Í¤ÏNetflix Japan¤Ï¶ÈÀÓ°¤¤¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢µÕ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¸åÇÚ¤È¤«¤Î1¸ÄÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÍ£°ìÇÐÍ¥¤Î¸ª½ñ¤â»ý¤ÄÅÐÃÅ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿»³ÅÄ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤â²áµî¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¾Ð¤¤¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯ÅÐÃÅ¤·¤¿Âçº¬¿Î´ÆÆÄ¤¬Netflix¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¹ðÇò¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤ÎÊý¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤â¤â¤¦¾¯¤·¥®¥ã¥é¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£CEO¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤ç¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤Î±Ç²è¤ÈÈæ¤Ù¤ÆNetflix¤Ï¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¤Þ¤À´ë¶È¤µ¤ó¤ÎCM¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬»öÌ³½ê¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎËá¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥¥ë¤ÇËÜ¶È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢³°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä°Â¤¤¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤¦¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¤ä¤ëµ¤¤â½Ð¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿Part1¡Ö¼Â¼ÌºîÉÊ¡×¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢º´Æ£¿®²ð»á¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¡¢Æ£°æÆ»¿Í»á¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¡¢¹â¶¶¿®°ì»á¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿Netflix¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Part2¡Ö¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄÍ³Ø»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMAPPA ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¡¢µÈÀî¹ÂÀÏº»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¼èÄùÌò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¡¢¸«Î¤Ä«´õ»á¡Ê±ÇÁüºî²È¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡Ë¡¢º¬ËÜ½¡»Ò»á¡Ê·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡Ë¡¢»³ÌîÍµ»Ë»á¡ÊNetflix¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
