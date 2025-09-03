「GoogleはChromeを売却する必要がない」との判決、ただし自社サービスの独占契約は禁止＆AI検索の未来を見据えて競合他社へのデータ共有を義務化へ

「GoogleはChromeを売却する必要がない」との判決、ただし自社サービスの独占契約は禁止＆AI検索の未来を見据えて競合他社へのデータ共有を義務化へ