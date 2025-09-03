〈空腹でカマキリの足をかじり〉…！がん罹患を公表の風間トオル「本誌に語っていた」凄絶な極貧時代

「まさか自分ががんになるとは思っていませんでした」

俳優の風間トオル（63）が、３年ほど前に咽頭がんに罹患していたと明かしたのは８月22日に行われた線虫がん検査「Ｎ−ＮＯＳＥ」の新サービスの発表会でのことだ。毎年受けている胃カメラ検査で発覚。早期だったため「１週間ぐらいで退院し」、現在は完治しているという。しかし、こう不安も口にした。

「まぁ、やっぱり再発が恐いですね」

がんを公表した風間だが、極貧の幼少時代を過ごしたタフな俳優としても有名だ。著書『ビンボー魂』（中央公論新社）では、凄絶な体験を赤裸々に綴っている。同書発売直後の本誌（’16年４月29日号）インタビューでも、信じられないようなエピソードが次々に。貧しさを乗り越えた風間なら、再発など恐れずにがんを撃退できるだろう。風間へのエールとともに、本誌への発言を以下に再録したい。

〈５歳の時に両親が離婚して以来、祖父母に育てられたんです。祖父母はリタイアしていましたから、家族３人で年金頼みの極貧生活をしていました〉

〈美味しかったのが紫色のアサガオ〉

家族が住んでいたのは、神奈川県川崎市内の錆びたトタン屋根のアパート。６畳１間の一室だった。すきま風が入り、雨が降ると天井から雨漏りがしたという。風間は歯が弱かったが、重度の虫歯になり小学校の歯科検診で「歯医者さんに診てもらいなさい」と注意されても行けなかった。

〈治療費がバカになりません。祖父母に負担をかけてしまいます。それで虫歯はグラグラになるまで放置し、ゆるくなったころを見計らってペンチで抜いていたんです。血は出ましたけど、ティッシュをつめてガマンしました〉

食べ物がないので、ムシや草を食べて飢えをしのいだという。

〈常に空腹です。朝、布団のなかでモソモソしていると、カマキリが枕元に迷い込んできたことがあります。あまりにお腹がすいていたので、つかまえて足をかじってみたんです。イナゴの佃煮があるぐらいだからカマキリも食べられるかと思ったら、苦かった……。

草もタンポポやミツバなど、いろいろ試しましたよ。なかには舌が痺れたりして、食べられないモノもたくさんありました。でも焼き肉や焼き鳥店の換気扇の下に生えている草は、ほんのり肉の味がして美味かったなぁ。とくに美味しかったのが紫色のアサガオ。甘くて素揚げにピッタリでした〉

風間は小学生のころからモテた。バレンタインデーには女の子たちから毎年チョコレートを20個以上もらったが、365等分にして１年間大切に食べていた。

〈20歳の時にスカウトされ芸能界デビューしましたが、その後も極貧体験は生きました。海外ロケなどに行っても、危険な食べ物を見分けられるんですよ。おかげでお腹を壊すスタッフをしり目に、ボクだけ平気。貧しいことにコンプレックスを持っていましたが、おかげで生き抜くためのたくましさが身につきました〉

日々の食べ物にも困る幼少時代を経験した風間。一般の人にはないたくましさで、これからも芸能界で力強く生きていく。