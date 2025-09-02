快適客室も特徴

ガルフストリーム・エアロスペースが、新型ビジネスジェット「G800」の初号機を2025年8月27日、顧客に納入したと発表しました。同社によると、この機体は「世界最長航続距離を誇るビジネスジェット機」とのことです。

【写真】ホテルだ…これが「世界でもっとも遠いところまで行けるビジネスジェット」客室です

同社によると、G800の航続距離はマッハ0.85で8200海里（1万5186キロメートル）、高速巡航速度マッハ0.90でも7000海里（1万2964キロメートル）となります。客室は最大19席を配することができ、客室与圧（機内の気圧をあげ人為的に地上に近い状態にするシステム）は高度41000フィート（1万2497メートル）飛行時でも、業界最低水準を誇るという客室高度2840フィート（866m）相当の与圧が可能で、最大4つのリビングエリア、または3つのリビングエリアと専用のクルーコンパートメントを装備した構成が可能とのことです。

G800は2025年4月16日、FAA（アメリカ連邦航空局）・EASA（欧州連合航空安全局）の承認を取得。ガルフストリームのマーク・バーンズ社長は「G800への需要は驚異的」とし「世界中のお客様に、この機体の卓越した性能と快適な客室をご体験いただけることを楽しみにしています」とコメントを発出しています。