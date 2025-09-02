読売テレビの朝の情報番組『す・またん！』の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）のオフショットが公開された。

【画像】“トップスイン”コーデでポーズをきめる阿部亮平（全2枚）／2024年『鳥人間コンテスト』に出演した際の様子

阿部は9月2日、アルコ＆ピースの平子祐希とともに同番組のエンタメコーナーに出演。翌3日放送の『Iwataniスペシャル 鳥人間コンテスト2025』（読売テレビ・日本テレビ系）についてインタビューで語った。

■笑顔で“すまたんポーズ”をきめる阿部亮平

公開されたのは（左から）平子、阿部、立田恭三アナウンサーの3ショット。阿部は黄色の『鳥人間コンテスト』公式スタッフTシャツを黒パンツにインして細めのベルトでウエストマーク。足元には白スニーカーを合わせ、爽やかな笑顔を浮かべている。

そして3人のポーズは同番組でおなじみの“すまたんポーズ”。よく見ると両手でクロスさせて、ひらがなの「す」になっている。

ポーズをきめる阿部に、SNSでは「なんてかわいいの」「あべちゃんがすまたんポーズしてる！」「腕のラインが綺麗」「腰の位置、高っ」「笑顔が輝いてる」「爽やか」「脚長い」「スタイル良すぎる」といった反響が寄せられている。

■『す・またん！』タオルを手に笑顔を浮かべる阿部亮平＆平子祐希

■『鳥人間コンテスト』2年連続の出演となる阿部

Snow Man

