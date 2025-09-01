この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

注文住宅マイスターの杉浦一広氏が警告「床下の農薬、田んぼの何十倍濃く撒かれている」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【シロアリ防蟻剤】家族の健康を害するもう一つのシックハウスとは？と題した動画で、注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、現代住宅における“シックハウス問題”の知られざるリスクについて語った。動画では杉浦氏が「シックハウスを防止したくて会社を買ったんだけど、田んぼに巻く農薬の何十倍も濃いんですよ。良かれと思ってやってる今の風潮が怖いんですよ」と強烈な危機感を示し、視聴者に自衛を呼び掛けた。



杉浦氏は、自身がシックハウス問題をきっかけにキャリアを歩みだした経緯から、日本の住宅建設をめぐる歴史的な背景とともに、問題点を解き明かす。かつては家づくりを急ぐあまり、接着剤などに大量のホルムアルデヒドが含まれていたが、「2003年にホルムアルデヒドは禁止になり、その後も次々と有害とされる薬剤は禁止されてきました」と整理する。



しかし、そうした規制の結果、“無害”とされる新たな薬剤が蔓延。特に「シロアリ防蟻剤として広く使われているネオニコチノイド系薬剤は、田んぼに撒く農薬よりも何十倍も濃い成分」であると指摘。「EUでは禁止されたのに、日本では国も『代替がない』として放置し、住宅の床下に大量に撒かれ続けている」と杉浦氏は現状を憂慮する。



杉浦氏は「畑に撒く農薬より住宅に撒かれる防蟻剤の方が人体へのリスクが高いにも関わらず、その情報が業界関係者にもほとんど伝わっていない」と問題の本質を説く。さらに「しかも高気密・高断熱の家が流行する今、防蟻剤の成分が家の中に溜まりやすくなり“良かれと思ってやっていることが、より危険な状況を生む”」と、現代の住宅トレンドが逆効果になりうると警鐘を鳴らした。



動画の締めくくりでは、「身を守るのは自分でしかない。シロアリ防蟻剤を撒かなくても家は倒れないし、本当に子どもたちや作業をする人の健康リスクを思うなら、『撒かない』という判断をしてほしい」と力強く呼びかけた。杉浦氏は「シックハウスは未だに続いている。むしろ今、より強力になっているかもしれない」と言及し、「塗らないで建てるのが当たり前の時代にしませんか」と訴えて、動画を締めた。