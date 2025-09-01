¤ª¤ª¤¤¤¿»º¶È¿Íºâ¥»¥ó¥¿ー¤¬JRÂçÊ¬±Ø¥Ó¥ë°ÜÅ¾¡¡ÍøÍÑÎ¨¸þ¾å¤È½¢¿¦¡¦¿Íºà»Ù±ç¶¯²½¤Ø
¿¼¹ï²½¤¹¤ëÂçÊ¬¸©¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Î½¢¿¦»Ù±çµòÅÀ¤¬JRÂçÊ¬±Ø¥Ó¥ë¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ª¤¤¤¿»º¶È¿Íºâ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÊ¬»Ô¤Î¥¬¥ì¥ê¥¢ÃÝÄ®¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑÎ¨¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËJRÂçÊ¬±Ø¥Ó¥ë¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥¿ー¤Ï¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ª¤ª¤¤¤¿¤Î1³¬¤È6³¬¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢½¢¿¦ÁêÃÌ¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÁý°÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©»º¶È¿ÍºàÀ¯ºö²Ý¡¦ÄÇ¸¶Í¤²ÝÄ¹Êäº´¡Ë¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤¬·ã¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂçÊ¬¸©¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
2024Ç¯ÅÙ1Ç¯´Ö¤Ç119¿Í¤¬¥»¥ó¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï150¿Í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£