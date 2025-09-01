トークイベントや機体撮影も実施

2025年8月29日、関西国際空港にて、日本航空（JAL）主催の「ガンダムJET」チャーターイベントが開催されました。

【画像】機体の間近で撮影！ これが、ガンダムJETチャーターイベントです

このイベントは、大阪・関西万博の「ガンダムパビリオン」とのコラボレーションによるもので、特別デザイン機「ガンダムJET」による遊覧飛行を実施。事前に応募した中から抽選で選ばれた143名が参加しました。

フライト前には、ガンダムパビリオン内の映像を手がけた辻本貴則監督と、サックス演奏で『ジオング』の声を表現した俳優・武田真治さんによる特別トークセッションが行われました。飛行終了後には、駐機スペースでの機体撮影会も実施され、参加者たちは特別なひとときを満喫しました。

さらに、有償特典として「チタンプレート搭乗証明書付き」や、「JAL特別仕様ガンプラ＋JALフライトタグ付き」などの限定グッズの販売も行われました。

遊覧飛行中の機内では、大阪・関西万博の「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」に関連した特別映像が放映され、機内限定で「HG 1/144 RX-78-2 ガンダム [JALオリジナルカラーVer.]」の販売も行われました。着陸直前には、大屋根リングで知られる万博会場上空を飛行し、左翼側の窓からその姿を楽しめる特別なルートが用意されていました。

応募者は500人を超える激戦となった今回のツアー。当選者の中には、埼玉県から参加した50代のご夫婦の姿も。お二人はシャア専用ザクをあしらったお揃いのTシャツを着て参加しており、旦那さんは「ファーストガンダム世代」でリアルタイムで視聴していたとのこと。一方、奥さんはそこまで熱心なファンではないものの、「こういう貴重な機会は逃しちゃいけない」と夫婦での参加を決めたそうです。

また、香川県から家族3人で参加したという40代の男性は、「JALの会員なので、チャーター便の案内が届き、ダメ元で『エイッ！』と応募したら当たった」と笑顔で話してくれました。夫婦と息子の3人ともガンダムファンで、家族全員で楽しみにしていたイベントだったそうです。