３０日のフジテレビ「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」は、日本テレビ「２４時間テレビ」裏で「ドッキリ地球を救う４時間テレビＳＰ」として放送された。

午後７時に「ドッキリのドレミのうた」のコーナーがスタートすると、ワイプにスタジオゲストで福山雅治が登場。トップ俳優の突然の出演にネットも騒然となった。

「え、福山雅治？！」「ましゃいる！」「イプに福山雅治出てきたんだがｗｗまさかすぎてｗ」「ドッキリＧＰ、ゲストで福山雅治来てるのも視聴者ビックリ」「ワイプに福山雅治って、どういう世界線なのｗ」「テンパるマッサマンをワイプで見守る福山雅治の図がおもろすぎんか」「ドッキリに福山雅治さん出てるって凄すぎない！？」と反応する投稿が相次いだ。

マッサマン（向井康二）、渡辺翔太、宮舘涼太、阿部亮平による「激ムズ言葉かんだらイス大爆発 Ｓｎｏｗ Ｍａｎで一番ヤバいのは誰？」の壮絶死闘が行われた後には、福山がスタジオで向井に「僕見てて思ったのは、Ｓｎｏｗ Ｍａｎっていうのは、ここまでやんなきゃいけないもんなんですか？」と聞いて爆笑が起こった。 福山は「マッサマンでしょ？ダテサマンでしょ？」と言って、カメラに向かって「私、ブラック・ショーマンですから！」とキメ顔で、映画宣伝をかねて宣戦布告。ヤル気満々の表情でカメラを睨みつけ「うわっ対戦！？」「マッサマン対！」「まさか対決が！？」と盛り上がり、長谷川忍が「ここのスタッフ頭おかしいんで、本気でとりますよ」と忠告していた。