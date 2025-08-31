100均で200円だと？！「コレクターにありがたい！」「ガチャ好きさんにマジでおすすめ」

ダイソー をパトロールしていると、 インテリア 売り場で目を引く商品に 出会い ました。カプセルトイやマスコットなどを飾れる ディスプレイ スタンドが、なんと￥220（税込）で販売されていたんです！組み立て式ですが、木製の似たような商品がスリコだと1,000円以上…かなりお買い得なので、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：木製ディスプレイスタンド（二段）

価格：￥220（税込）

耐荷重量の目安：1kg（耐荷重量は測定値であり、保証値ではありません。）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーをパトロールしていると、インテリア売り場で気になる商品を発見しました。ミニチュアなどのディスプレイに使えるスタンドのパーツが入った商品で、その名もダイソーの『木製ディスプレイスタンド（二段）』。お値段は￥220（税込）でした。

スリーコインズでも階段式になった木製のディスプレイグッズが人気ですが、お値段はなんと1,000円以上…段数こそ減るものの、似たような商品がダイソーでお安く手に入るのは嬉しいです。

組み立て方法は簡単で、木の板にある穴と突起を組み合わせていくだけ。パズル感覚でできるのでちょっと楽しいです。工具不要ではめ込んでいくだけなので、1分もあれば組みあがりますよ♪

完成したのがこちら。ガチャガチャで集めたフィギュアを飾ってみました。2段式になっているので、フィギュアの表情が見やすく、飾りがいがあります。

ただ、ディスプレイスタンドの材質がキリなので、所々ささくれが気になりました。また、全体的にぱさぱさとした質感なので、やすりやニスを使って自分なりに整えても良さそうだと思いました。

耐荷重量は約1kg。ミニサイズのマスコットやぬいぐるみも飾れましたよ。推しキャラグッズの撮影なんかにも使いやすそうです。

今回はダイソーの『木製ディスプレイスタンド（二段）』をご紹介しました。

推し活民やコレクターは持っていて損はないディスプレイスタンド。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。