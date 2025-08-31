V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤¬11·î28Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤¬·èÄêBlu-ray¡õDVD DX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ¤Ë¤Ï¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë
¡¡Åì±Ç¤Ï¡¢V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤ò11·î28Æü¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È£¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤ò¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Blu-ray¡õDVD¤Ï2026Ç¯6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡×¤ÎV¥·¥Í¥¯¥¹¥ÈºîÉÊ¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¼Ò¤ä¥°¥é¥Ë¥åー¥È³¦¤ÎÂçÅýÎÎ¥Ü¥Ã¥«¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥Ã¥¯¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¡¢°Ç²Û»Ò¤ò¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¿Í´Ö³¦¤ËÊ¿²º¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ê¿²º¤À¤Ã¤¿¿Í´Ö³¦¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤ò¤Õ¤¿¤¿¤ÓÀï¤¤¤Î¾ì¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ô¥¡¥ì¥ó¤³¤È¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÅÂç¤Ê°ÛÊÑ¤¬È¯À¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ÂçÅýÎÎÎá¾î¥ê¥¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥Ã¥¯¤Ï¡©
¡¡¤ª²Û»Ò¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Blu-ray¡õDVD¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§ DX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ¡×¤Ë¤ÏÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÚV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡¡¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×30ÉÃÆÃÊó¡Û
²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë
2026Ç¯6·î10Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§ 6,600±ß¡ÊBlu-ray¡Ë
5,500±ß¡ÊDVD¡Ë
ÆÃÅµ
Blu-ray
¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ÚBlu-ray¤Î¤ß¡Û
¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¦TRAILER¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦POSTER GALLERY¡ÊÍ½Äê¡Ë
DVD
¡¦TRAILER¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦POSTER GALLERY¡ÊÍ½Äê¡Ë
²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§ DX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ
2026Ç¯6·î10Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§ 14,850±ß¡ÊBlu-ray¡Ë
13,750±ß¡ÊDVD¡Ë
ÆÃÅµ
Blu-ray
¡¦DX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦(Í½Äê)
¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥È(Í½Äê)
¡¦¼çÂê²ÎCD(Í½Äê)
¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ÚBlu-ray¤Î¤ß¡Û
¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¦TRAILER¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦POSTER GALLERY¡ÊÍ½Äê¡Ë
DVD
¡¦DX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦(Í½Äê)
¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥È(Í½Äê)
¡¦¼çÂê²ÎCD(Í½Äê)
¡¦TRAILER¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦POSTER GALLERY¡ÊÍ½Äê¡Ë
🎞V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¾ðÊó🎬- ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡ÚÅì±Ç¸ø¼°¡Û (@GavvToei) August 31, 2025
¡Ö#²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡¡¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×
11·î28Æü(¶â)´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç·èÄê¡ª
¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¥¬¥ô🍫
¿Í´Ö¤È¥°¥é¥Ë¥åー¥È¤¬¶¦¤ËÊë¤é¤¹
¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡ã´°àú¡ä¤ÊÀ¤³¦¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡ª#V¥·¥Í¥¬¥ô pic.twitter.com/0SSqLyj3gP
(C)2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦ADK EM¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±Ç
(C)2024 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç