アウクスブルクvsバイエルン 試合記録
【ブンデスリーガ第2節】(WWKアレーナ)
アウクスブルク 2-3(前半0-2)バイエルン
<得点者>
[ア]クリスティヤン・ヤキッチ(53分)、M. Kömür(76分)
[バ]セルジュ・ニャブリ(28分)、ルイス・ディアス(45分+4)、マイケル・オリーズ(48分)
<警告>
[ア]ジェフリー・ハウウェレーウ(31分)、ケベン・シュロッターベック(85分)、セドリック・ツェジガー(90分+8)
[バ]コンラッド・ライマー(59分)、マイケル・オリーズ(59分)、ルイス・ディアス(90分+6)、サシャ・ブイ(90分+6)
アウクスブルク 2-3(前半0-2)バイエルン
<得点者>
[ア]クリスティヤン・ヤキッチ(53分)、M. Kömür(76分)
[バ]セルジュ・ニャブリ(28分)、ルイス・ディアス(45分+4)、マイケル・オリーズ(48分)
<警告>
[ア]ジェフリー・ハウウェレーウ(31分)、ケベン・シュロッターベック(85分)、セドリック・ツェジガー(90分+8)
[バ]コンラッド・ライマー(59分)、マイケル・オリーズ(59分)、ルイス・ディアス(90分+6)、サシャ・ブイ(90分+6)