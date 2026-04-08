Image: Gizmodo / Matt Novak US アメリカはカリフォルニア在住の投資家、かつ大富豪のトム・ステイヤー氏。AI台頭で起きるであろうさらなる貧富の差拡大是正について、自身のアイディアを語りました。ステイヤー氏が考える対策は、「AIトークン税」。12人とトリリオネアと4000万人の貧困層「（AIは）コンピューターが何百万人という人間の思考を代替する技術であり、それによって得られた利