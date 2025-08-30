現役時代、ブラックバーンやチェルシー、セルティックなどでプレイした元イングランド代表FWクリス・サットン氏はプレミアリーグ第3節の注目カード、リヴァプール対アーセナルの一戦を予想した。



ここまで2試合を終えてお互い連勝を飾っているリヴァプールとアーセナル。この2チームは今シーズンもリーグタイトルをかけてしのぎを削り合うことが予想される。



そんな2チームが第3節で早くも激突する。この試合がリヴァプールの本拠地アンフィールドで行われることやブカヨ・サカ、マルティン・ウーデゴーらが負傷していることもあり、アーセナルを不安視する声もあるなか、サットン氏はアーセナルが2-1で勝つと予想し、リヴァプールの懸念事項を挙げた。





「リヴァプールについて私が心配しているのは、まさにアルネ・スロットがプレシーズンに話していたことだ。守備が脆弱すぎる。彼らはすでに4失点している。イブラヒマ・コナテはボロボロで、ここ2試合はあちこちでミスを連発している。かつてはリヴァプールで素晴らしい活躍を見せていたが、今の彼はトライアル選手のようだ」「リヴァプールファンにとって、チームがまだ結果を出せているのが唯一の救いだろう。だがリーグ優勝を狙うなら、守備は堅固で強くなければならない。今のリヴァプールにそれが備わっているかは疑問だ」「リヴァプールはニューカッスルに圧倒された。アーセナルも圧倒できない理由はない。アーセナルは新加入のエベレチ・エゼを武器に、彼らを攻略するだろうという予感がするんだ」（英『TBR Football』より）確かに王者リヴァプールはコミュニティ・シールドも合わせると公式戦3試合連続で2失点を許しており、守備の不安定さは気になるところ。両SBが新加入選手だったり、最初の2試合はライアン・グラフェンベルフを欠いていたことも影響しているだろうが、サットン氏も指摘するコナテの不安定さはいち早く改善すべき点となるだろう。アーセナルに加わったエゼ、そして今シーズンはここまで調子上がらぬリヴァプールDFコナテがこのゲームの鍵を握るとサットン氏は考えているようだが、大一番を制するのはどちらのチームか。