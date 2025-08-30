6月にパドレスからリリースされたジェイソン・ヘイワード外野手が29日（日本時間30日）、ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦前に元同僚らと再会。昨季の世界一を記念したチャンピオンリングが贈呈された。

ヘイワードは大谷翔平投手らと抱擁を交わし、世界一達成のリングを受け取ると記念撮影などに応じた。現在36歳でチーム未所属となっており、現役生活を続けるかどうか注目が集まっている。

■ゴールドグラブ賞5回の名手

ヘイワードは、2010年にブレーブスの右翼手として開幕戦からメジャーデビュー。同年にナ・リーグ新人王投票2位、オールスターに選出されると、12年には27本塁打、21盗塁を記録。15年にはカージナルス、16年から22年まではカブスに所属し、23年と24年途中までドジャース、シーズン終了までアストロズ、今季からはパドレスと16年間で6球団を渡り歩き、5回のゴールドグラブ賞にも輝いた名手だ。

今季所属したパドレスでは、34試合の出場で打率.176、2本塁打に留まり左斜筋も負傷。リハビリ中の6月21日にDFAとなり、その後リリースされた。

