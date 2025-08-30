¡Ö¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿º¹ÊÌ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡ÆñÌ±¿½ÀÁÃæ¤Î¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÃËÀ¡×¤¬¡Ö12ºÐ¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¡×¤Ç¼Â·ºÈ½·è¡¡µ¼Ô¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÀ¸¤¤Î©¤Á¤È²ÈÂ²¡É
¡¡7·î30Æü¡¢12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥É¿ÍÃËÀ¥Ï¥¹¥®¥å¥ë¡¦¥¢¥Ã¥Ð¥¹Èï¹ð¡Ê22¡Ë¤Î°ì¿³È½·è¤¬¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿¡£È½·è¤ÏÄ¨Ìò8Ç¯¡£ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÒÈï³²¼Ô¤Î¿Í³Ê¤ò°ì¸Ü¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤ÍßµáËÜ°Ì¤ÎÁÆË½¤«¤ÄÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¡Ó¡¢¡ÒÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÁ´¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ó¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£Èï¹ð¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÎÈ½·è¤Ø¤ÎÉÔËþ¤äÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤Ê¤É¤òµ¤·¤¿¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÎÍèÆü¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¤ÎÇ÷³²¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÎÊÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¡È¹Ô°Ù¡É¤¹¤ë10Âå¤ÎÃË½÷¤¬¡Ä¡×¡ÖÁÝ½ü¤¹¤ë¤ÈÈòÇ¥¶ñ¤¬¡×¡¡¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÀî¸ý»ÔÆâ¤Î¸ø±à
ÊÙ¶¯¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡µ¼Ô¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ë¸øÈ½Ãæ¤Î6·îÃæ½Ü¤È¡¢°ì¿³È½·è¤¬½Ð¤¿¸å¤Î8·î¾å½Ü¤ËÌÌ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¡¢6·îÃæ½Ü¤Ë¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¡£
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤ËÍè¤¿·Ð°Þ¤Ï¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Àè¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î2¡¢3Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿¡£10ºÐ¤Î¤È¤¡£¤½¤ì¤«¤é4²ó¤°¤é¤¤¡¢12Ç¯´ÖÆñÌ±¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Ç§Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö³Ø¹»¤ÏÃæ³Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹â¹»¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½ÂáÊá»þ¤Ï¡Ò¼«¾Î²òÂÎ¶È¡Ó¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²òÂÎ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬²òÂÎ¶È¤Î²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¡£Á°¤Î»ö·ï¤Ç¿´¤ÎÉÂ±¡¡Ê¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î¤³¤È¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìô¤â°û¤ó¤Ç¤ë¡£Á°¤Î»ö·ï¤Î¤¢¤È¤Ï»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¹¥¤¤Ç·ëº§¤·¤¿
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤ÇÊó¤¸¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤Ï14ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯5·î¡¢¸©ÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¡£¤½¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ë¤³¤ÎºÛÈ½¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¤Î»ö·ï¡×¤È¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤À¤Ã¤¿14ºÐ¤Î¾¯½÷¤Î»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡¡½¡½¸øÈ½Ãæ¡¢¡È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¡¢ºÊ¤Ë¥¢¥ê¥Ð¥¤¹©ºî¤òÍê¤ó¤À¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤¬Íè¤¿¤«¤é¡£ÌµÍý¤ä¤ê¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍê¤ó¤À¡×
¡¡¡½¡½ºÊ¤È¤Ï¤É¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÊÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡Ë¡£µîÇ¯8·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¥Í¥¤¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¤Ç¯¡×
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¡Ë¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤âÌÌ²ñ¤ËÍè¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÏÉ½¾ð¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤¿¡£Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤é¤±¤Î±¦¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ±Û¤·¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ç»Ø¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¡×
¡¡¡½¡½·ëº§¤·¤Æ1¤«·î¸å¤ÎºòÇ¯9·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±ü¤µ¤ó¤ÏÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÌó2¤«·î¸å¡¢°ì¿³È½·è¤¬½Ð¤¿¸å¤Î8·î¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¡¢8·î¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤Î¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥¯¥ë¥É¿Í¤Î²ÈÂ²¤È±ü¤µ¤ó¤ÏÌÌ²ñ¤ËÍè¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¡£±ü¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Î²ÈÂ²¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¡¢6·î¤ËÎ¥º§¤Ï¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½ÀÒ¤ÏÈ´¤¤¤¿¤¬ÌÌ²ñ¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×
´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤
¡¡¡½¡½¹´ÃÖ½ê¤Ç¤ÏËèÆü²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤¿¤À°ìÆüÃæ¤º¤Ã¤È°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£ËÜ¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¤·¡×
¡¡¡½¡½ËÜ¤Ï¤Ê¤¼ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤´ÈÓ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤À¤±¤É¡¢Éô²°¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤¬½Ð¤ë¡×
¡¡¡½¡½´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉÔÊØ¤À¡£ÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Öº£¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿´Á»ú¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¯¥ë¥É¿Í¤Î²ÈÂ²¤È¤Ï²¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¡£
¡ÖÈ½·è¤¬½Ð¤¿¸å¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡È¡ÊÄ¨Ìò¡Ë8Ç¯¤ÏÄ¹²á¤®¤ë¡É¤È¤«¡£¡È¸µµ¤¡©¡É¤È¤«¡¢¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡É¤È¤«¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤ë10ºÐ¤ÎËå¤â°ì½ï¤ËÍè¤ë¡×
¡¡¡½¡½²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ºßÎ±»ñ³Ê¤«¡£
¡ÖËå¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ëå¤Î¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤±²ÈÂ²¥Ó¥¶¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¥Ó¥¶¤¬¤¢¤ë¡×
¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤ë
¡¡¡½¡½ÄÌ¾ï¡¢¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿¤é¡¢ÉþÌò¸å¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥ë¥³¤Ë¿ÆÂ²¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁ²¿²ó¤«¤·¤Æ¥À¥á¤Ç¡¢¥È¥ë¥³¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â¡Ê¥È¥ë¥³¤Ë¤¤¤ë¡Ë¡×
¡¡¡½¡½¥¯¥ë¥É¿Í¤òÍýÍ³¤Ëº¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¤È¤«¤Ë¿§¡¹°¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡¡½¡½¥È¥ë¥³¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Êº¹ÊÌ¤ò¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥È¥ë¥³¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢À¸³è¾å¤ÎÉÔÊØ¤ä¶ìÏ«¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢UNHCR¡Ê¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ë¤ÎÆñÌ±¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¼ï¡¢½¡¶µ¡¢¹ñÀÒ¡¢À¯¼£Åª°Õ¸«¤Þ¤¿¤ÏÆÃÄê¤Î¼Ò²ñ½¸ÃÄ¤ËÂ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÇ÷³²¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½10ºÐ¤Î¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡£
¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¡£ÉÔ°Â¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½Éã¿Æ¤Ï¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ë¡©
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½Á°¤Î»ö·ï¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÉÔÄ´¤òÍè¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¤âÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡×
¡¡¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦Àº¿À¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ìô¤ò°û¤à¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡×
¡¡¡½¡½Æü¡¹²¿¤ò¹Í¤¨²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¡È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È¤«¡¢¡È¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤È¤«¡¢¡È¼¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤È¤«¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥®¥å¥ëÈï¹ð¤ÎÈ½·è¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ä¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤Ê¤É¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
