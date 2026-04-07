香川県内で去年3月と12月、駐車中の車内で香川県に住む当時18歳未満の知人男性にわいせつな行為をした疑いで、愛知県の公立中学校教諭が逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは愛知県豊川市の公立中学校教諭の男（24）です。警察によりますと、男は去年3月21日と12月13日、香川県内の駐車場などで、停車中の車内で香川県内に住む当時18歳未満の知人男性に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれています。 「触