女優の杏が2025年8月23日、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（松尾駿、長田庄平）の公式YouTubeチャンネルに公開された動画に出演し、居住するフランス・パリを舞台に人気企画「悪い顔選手権」に挑戦した。

「悪い顔選手権」は、芸能人が自身を被写体として撮影してきた容疑者逮捕時のニュース映像風ショート動画をチョコプラの2人が寸評するというもの。同企画にはこれまで、窪塚洋介や古舘伊知郎、松平健、EXILE ATSUSHIなど様々な各界の著名人が登場し、とっておきの“悪い顔”を披露している。

今回の動画では、フランス・パリで撮影した「悪い顔選手権」の映像をチョコプラと杏で見ていくことになった。杏が「哲学までいきましたよね。『何だろう？悪い顔って』みたいな」と撮影時に試行錯誤したことを明かすと、ロケに立ち会った長田は「だいぶオシャレになり過ぎてて」「プロのモデルさんなのでどうしたって仕上がっちゃう」と、 “悪さ”よりもオシャレやスタイリッシュさが際立つ映像になっているのではと懸念した。

その予想は的中する。1本目の動画で演じたのは、凱旋門を背景に自撮りする観光客（松尾）の背後を通りざまに財布を抜く女スリ師。服装は全身黒づくめのロングコート＋タイトなパンツというコーデで、174cmのモデル体型が映える。長田が「こんなスタイルいいスリいない」と指摘すると、杏も「カッコよくなっちゃうんだよなぁ。自分で言うのもあれなんだけど」と頭を抱えた。

さらに、チョコプラの2人が揃って「かっけぇ…」と思わずため息を漏らしたのが、パリの地下道をサングラスに黒いトレンチコート姿で颯爽と歩く動画だ。杏はまたも「何なんだろう？」と首を傾げ、カッコよく見えてしまうことが「足枷。『悪い顔』にとっては」と不満顔。長田は「リュック・ベッソンやん。リュック・ベッソンの映画やん」と喩えると、杏も「ここからデジタル世界に巻き込まれていく」と乗っかり、まるでフランス版マトリックスのようだと3人で盛り上がった。このほかにも、ボサボサ髪＋ノーメイクのやさぐれた表情でゴミ捨てをする動画やランニング中にカメラを向けられて恫喝する動画などが公開された。

杏の“悪い顔”に対して、コメント欄には「ネットでこの犯人美人じゃね？ってあとで話題になるやつｗ」「どうあがいてもかっこよくて草」「こんな嫌味のない、かっこよくなっちゃうんだよなーあるか？頷くしかない」「本人のカッコよくなっちゃうに何も反論出来ない笑」などの声が寄せられている。

