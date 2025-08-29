ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーで俳優の三山凌輝（26）と、女優の趣里（34）が29日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。《この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました》と連名の文書を投稿し、結婚と第1子の妊娠を発表した。

三山といえば、今年4月に『週刊文春』によって元交際相手のYouTuber・Rちゃんとの“1億円略奪”婚約破棄トラブルが報じられていた。

一連の報道を受け、5月にはBE:FIRSTとしての活動を一時休止し、所属事務所からも独立することを発表。『女性セブン』の報道によれば趣里の父で俳優の水谷豊（73）も結婚に対しては難色を示してたという。

そんななか、ファンの間では結婚発表を報告した文書の最後に添えられていた“直筆署名”に注目が集まっているようで……。

《にしてもRYOKlこんな綺麗に字書けることあるんや笑 めちゃくちゃ丁寧に書いたんやろうなぁ》

《何枚か書いて、1番綺麗に書けたものを見せてくれたんだよね！ 頑張って書いてる様子が目に浮かぶくらい美しい文字だったよ》

《リョウキの文字で盛り上がるの最高なんだけどwww記事に「美文字」って言われてるってあったよ 確かに過去1綺麗な三山凌輝だった！丁寧に一生懸命に書いた姿が想像できてほっこり》

《芸能人の連名の結婚報告嫌いだったけど許す リョウキ、趣里さん、ご家族の皆様おめでとう なんか緊張して書いた文字が可愛い》

署名の文字が“三山にしては綺麗すぎる”と話題になっているのだ。単に丁寧に書かれた普通の文字で、“美文字”ほどではないように見えるが……。「三山さんの字の汚さは有名だったので……」と話すのは、芸能ライター。

「ダイナミックでちょっと乱雑な感じが“小学生男子の文字”という感じで、本人もその自覚はあったようです。’22年に三山さんがラジオ『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM）にゲスト出演した際に、“字が汚いで世界一やらせてもらってます”“朝昼晩字が汚い”と自虐コメントを言って、ファンの間でも有名になりました。

実際、三山さんがタワーレコード渋谷店に新曲のプロモーションで寄せた直筆メッセージや、’23年に行った企画展『三山凌輝の軌跡展』で壁に残した直筆メッセージなどに対して“独特な文字だ”と思うファンもいるようでした」（前出・芸能ライター）

結婚報告文に“過去いちばん綺麗な文字”を記した三山凌輝。今までの“反省”と今後への“誠意”を込めたのかもしれない。