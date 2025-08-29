「天国と地獄 Ｈｉｇｈｅｓｔ ２ Ｌｏｗｅｓｔ」の上映会に姿を現したデンゼル・ワシントン/Benoit Tessier/Reuters

（ＣＮＮ）数えきれないほどの映画に出演しているアカデミー賞俳優のデンゼル・ワシントン（７０）が、自身の出演作も含めて映画は見ていないと打ち明けた。

「映画は見ないんだ、本当に」。ワシントンのこの発言は、ラップ歌手エイサップ・ロッキーや映画監督スパイク・リーと対談したＧＱ動画の中で飛び出した。

大ウケする２人に対し、ワシントンは「いや、本当に。映画は見ないんだ。映画には行かないし、映画も見ない」と繰り返した。

ロッキーに理由を尋ねられると「映画にはもう飽きた」と答え、出演した映画の本数についてリー監督が質問すると、「多すぎ」と反応。少し考えてから「５０本かな」と言い足した。

ワシントンとロッキーが出演するリー監督作品「天国と地獄 Ｈｉｇｈｅｓｔ ２ Ｌｏｗｅｓｔ」は全米で公開中。Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋でも来月から配信される。

ロッキーは、ワシントンの息子のジョン・デビッド・ワシントンと共演したアンソニー・マンドラー監督映画「モンスター： その瞳の奥に」（２０１８年）に触れ、「息子さんとは本当に仲良くなったよ」と切り出した。

ワシントンが「君とジョン・デビッドは親しいの？」と聞き返すと、リー監督が「彼は映画を見ないから」と横やりを入れている。

ワシントンがリー監督の映画に出演するのは、１９９０年の「モ釻・ベター・ブルース」に始まって、「天国と地獄」で５作目。リー監督と組んだ映画の中で一番好きな作品はとロッキーに尋ねられると、「好きな作品はない。『好きな映画は？』と聞かれるといつも、『自分の次の作品』と答えるんだ。過去に興味はない。実はモ釻・ベター・ブルースもあれ以来、見ていない」と告白。ほかの出演作についても「どれも最初から最後まで見ていない」と打ち明けた。