洗練された大人の街「恵比寿」と、国際色豊かな高級住宅街「広尾」。隣接しながらもそれぞれに異なる個性を持つこの2つのエリアは、今も昔も変わらず多くの人々を惹きつけてやみません。

では、都内屈指の人気を誇るこれらの街の魅力、そして不動産市場のリアルは現在どうなっているのでしょうか。

らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、益山真さんと八巻侑司さんが、両エリアの特性と、資産価値を語る上で欠かせない注目マンションを厳選して解説します。



◾️「賑わい」の恵比寿と「静寂」の広尾、二つの顔を持つ街

恵比寿と広尾の魅力は、その対照的なキャラクターにあります。

恵比寿は、駅前の活気ある飲み屋街の顔と、「恵比寿ガーデンプレイス」を中心とした穏やかで洗練された南側の顔を併せ持ちます。JR山手線をはじめ多数の路線が乗り入れる交通の要所でもあり、常に賑わいを見せています。

一方の広尾は、各国の大使館やインターナショナルスクールが点在し、閑静で国際的な雰囲気が漂う都内随一の高級住宅街です。「有栖川宮記念公園」の豊かな緑と、落ち着いた街並みが、上質な暮らしを求める層に支持されています。

「治安の良さも両エリアに共通する特徴です。特に広尾4丁目や恵比寿南3丁目などは安全性が高いというデータもあり、子育て世代にも人気の理由となっています」と、益山さんは語ります。



◾️プロが注目する、資産価値を支えるマンション群

次に、両エリアの資産価値を象徴する、プロ注目のマンションを見ていきましょう。

広尾エリア

・広尾ガーデンヒルズ

築40年を超えながら、その価値は衰えるどころか上昇を続ける”ヴィンテージマンションの王様”。徹底した管理体制と唯一無二のブランド力で、今なお坪単価1,000万円を超える高値で取引されています。

・広尾ガーデンフォレスト

緑豊かな敷地に佇む、定期借地権付きの高級マンション。借地期間の満了が将来的な論点となるものの、その希少性から高い人気を維持しています。

・グランスイート広尾

「エントランスが意図的に隠されたデザインなど、”知る人ぞ知る”という趣のある高級マンションです。以前は全く売りに出ませんでしたが、最近は流通量が増えてきており、市場の動向が変わってきているのが見て取れます」と、八巻さんは指摘します。

恵比寿エリア

・恵比寿ガーデンテラス壱番館

恵比寿ガーデンプレイスに隣接するという、これ以上ない立地を誇るヴィンテージマンション。そのロケーション自体が絶大な資産価値となっています。

・パークコート恵比寿ヒルトップレジデンス

築20年超ながら、大規模かつ豪華な造りで存在感を放つマンション。近年急騰している築浅物件と比較検討できる、バランスの取れた選択肢として注目です。



◾️恵比寿で価値を左右する「眺望」という付加価値

恵比寿エリアの不動産価値を測る上で、非常に重要な要素となるのが「眺望」です。

「特に東京タワーといった象徴的なランドマークが望めるかどうかで、物件の評価は大きく変わります。ただ開けているだけでなく、『何が見えるか』が付加価値となり、成約価格を押し上げる強力な要因になります」（八巻さん）



【まとめ】

恵比寿・広尾は、単に人気があるだけでなく、その価値が「なぜ高いのか」を裏付ける、個々のマンションの強力なブランド力や、眺望といった付加価値によって支えられているエリアです。だからこそ、表面的な情報だけでなく、物件ごとの特性を深く理解することが、後悔のない不動産選びに繋がります。

