2025年8月も残りわずかとなりました。皆さま楽しい夏休みを過ごされたことと思います。8月の「夏休み企画」5週連続公開も今回が最終回。先週の「栃木県の変わり中華」に続き、「栃木県の変わり蕎麦」を取り上げたいと思います。同県には独特なそしてとても美味しい蕎麦料理が数多くあります。地元の名産と合わせた蕎麦から、御利益がありそうな蕎麦など、栃木が誇る「変わり蕎麦」4店、ぜひお楽しみください。

ご当地グルメ「ニラそば」の名店『宮入そば』

最初にご紹介するのが宇都宮から西に約10キロの場所にある鹿沼市のご当地グルメ「ニラそば」です。当地は蕎麦もニラも県内有数の生産地で、両者を混ぜた「ニラそば」の名店がひしめき合っています。

筆者のイチ推しは東武日光線楡木（にれぎ）駅から5キロほど西に行った所にある『宮入（みやいり）そば』です。同店は蕎麦以外にも天ぷらやもつ煮込みなどビールのアテも充実しています。初めて訪問した際は自転車だったのでビールをぐっと我慢。捲土重来、数か月後に現地の旅館を予約し、ついにおつまみ＆ビールからの「ニラそば」という夢が実現したのであります。

宮入そば

チェックイン後すぐ昼寝できるよう（笑）、14時くらいにお店に入り、まずは舞茸の天ぷらや漬物などをアテにビールで喉を潤します。そして締めの「ニラそば」。シャシシャキのニラとコシのあるお蕎麦。天にも昇るほど美味しく素敵な時間でした。ちなみに泊まったのは『松屋旅館』。当地は日光西街道の楡木宿があったそうで、その名残の宿なのかも知れません。皆さまも『宮入そば』からの『松屋旅館』でぜひ至福の時間をお過ごしください。

宮入そば（漬物）

宮入そば（ニラそば）

「縁結びそば」を『蕎遊庵』で味わう

次に取り上げるのは、栃木県足利市の『蕎遊庵（きょうゆうあん）』です。同地は日本最古の学校「足利学校」があったことで有名で、室町幕府を興した足利家の発祥の地でもあります。

蕎遊庵

市内には歴史ある神社仏閣が多い中、異彩を放っているのが「足利織姫神社」。なんとも素敵な名前ですが、さもありなん。当神社は「縁結びの神様」として有名で、近隣住民の恋を見守ってきました。境内には約300段の階段があり、200段ほど登ったところにあるのが『蕎遊庵』です。

蕎遊庵（足利織姫神社）

当店の名物にして「変わりそば」はズバリ「縁結びそば」。蕎麦が紅白の色を身にまとっており、ぱっと見るとピンク色にも映りまさに恋も成就するかのようです。赤い蕎麦には紅を混ぜているとか。更科系なのでスルっと食べることができます。蕎麦を食べ終わった後「蕎麦湯」を飲もうと湯筒を持ち上げると受け皿にはなんと縁起物の五円玉が。何とも粋な演出にお腹も心も満たされました。蕎遊庵で食べて、さらに100段昇って本殿にお参りすれば、恋の願いもかなうこと間違いなしですね。

蕎遊庵（縁結びそば）

蕎遊庵（五円玉）

蕎遊庵（蕎麦屋の日替わり玉子焼き）

足利市は詩人であり書家でもある相田みつをさん（1924〜91年）の出身地でもあります。有名な「人間だもの」の書は同市の蕎麦処『めん割烹なか川』に所蔵されています。看板や箸入れなども相田さんによるものですし、同店では相田さんがこよなく愛した「にしんの甘露煮」を頂くことができます。

なか川（にしんの甘露煮）

ちなみに、歌手の美空ひばりさんが病に伏し入院していた頃、相田さんの詩を書き写していたことは有名です。ひばりさんに詩集を紹介したのは、映画で共演して親交のあった俳優の萬屋錦之助（よろずや・きんのすけ）さんだったとか。多くの方に愛された相田みつをさん。詩人ゆかりのお店『なか川』にもぜひお運びください。

なか川

「ビルマ汁そば」が旨い蕎麦屋『手打ちそば うえの』

続いてご紹介するのは、陶芸で有名な益子町（ましこまち）にある「ビルマ汁そば」です。「ビルマ汁」は、太平洋戦争でビルマ（現ミャンマー）に出征していた方が当地で食べたスープの味が忘れられず、帰国後手に入る食材で再現したのが始まりのようです。

筆者はミャンマー関連の仕事で民主化時代の同地に訪問したことがあり、「ビルマ汁」は何はなくとも食べたい料理でした。現在10軒ほどのお店で同料理が提供されており、中には蕎麦屋さんもあるようです。

うえの

筆者が訪問したのは昭和41年創業の蕎麦屋『手打ちそば うえの』。JR宇都宮駅から真岡鐡道（もうかてつどう）益子駅までバスが走っており、「陶芸メッセ入口」を降りるとすぐにあります。

「ビルマ汁」は味はカレー風味。なす、じゃがいも、玉ねぎ、にんじん、がどっさり入っています。ピリ辛ながら極めて優しい食感で、ミャンマーで会った人たちの素朴な笑顔を思い出します。カレー味と蕎麦との相性はなかなかですし、器が益子焼というのも嬉しいですね。

うえの（ビルマ汁そば）

ビルマ汁は残念ながら7〜8月限定メニューですが、秋には「第112回益子秋の陶器市」も開催（11月1日〜4日）されます。同店の周りは陶器店だらけ。素敵な街並みに溶け込む名物蕎麦屋さんにぜひお運びください。なお、ミャンマーでは先般大きな地震もありました。この場をお借りして、ミャンマーの復興と平和を心からお祈りします。

うえの（陶器市）

「ひたしそば」の代表的なお店『すゞや食堂』

最後にご紹介するのは、大田原市界隈のご当地グルメ「ひたしそば」です。地元出身のお笑いコンビ「U字工事」のYouTubeでも有名になりました。字面だけみても何だかよくわかりませんね。何が浸してあるかと言うと、えびやかき揚げなどの天ぷらです。

「ひたしそば」は基本的につけ麺スタイルになっています。どんぶりの中には熱々のおつゆに天ぷらが浸してあり、ほうれん草やネギが乗っています。そこに冷たい麺を入れて食べます。大田原や那須エリアに30店ほどあると言われている「ひたしそば」提供店ですが、その代表的なお店が『すゞや食堂』（大田原市）です。

メニューはいたってシンプルで、つけめんの部（温かいおつゆ、冷たいおつゆ）とかけの部（温かいおつゆ）があり、追加でトッピングを選ぶ方式です。筆者はつけめんで温かいおつゆを頂きました。味はシンプルで、多くの蕎麦屋さんで味わう温かい天ぷらそばそのままです。なぜこのスタイルで食べるのかだけが謎でしたが、筆者の取材ではわかりませんでした。ごめんね、ごめんね〜！。

すゞや食堂（ひたしかき揚げ、温かいおつゆ）

以上、栃木の変わりそば四選、いかがでしたでしょうか。栃木県には他にも栃木市の「ちたけ（きのこの一種）蕎麦」や佐野市の「大根蕎麦」など一味違った蕎麦を楽しむことができます。まだまだ残暑厳しき折、冷たいお蕎麦で体を冷やし元気にお過ごしください。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。旅と食とビールと競馬をこよなく愛する。ツーリングとゴルフも趣味。ツーリングの成果でダイエットにも成功。