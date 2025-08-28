¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬¡Ö¤â¤¦±Ç²è¤Ï´Ñ¤Ê¤¤¡×È¯¸À¡ª¡Ö±Ç²è¤ËË°¤¤¿¡¢±Ç²è´Û¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÇÐÍ¥¤Ç¡¢¹õß·ÌÀºîÉÊ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö Highest 2 Lowest¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦±Ç²è¤Ï´Ñ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¥Ì¤Ç¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö Highest 2 Lowest¡Ù¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼´ÆÆÄ¡õ¥¨¥¤¥µ¥Ã¥×¡¦¥í¥Ã¥¡¼¡¢¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó
¡¡¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö Highest 2 Lowest¡Ù¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼´ÆÆÄ¤È¡¢¶¦±é¤Î¥¨¥¤¥µ¥Ã¥×¡¦¥í¥Ã¥¡¼¤È¤È¤â¤ËGQ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥ó¥¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤Ê¤ó¤Æ´Ñ¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë´Ñ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡¡±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¤¤è¡£±Ç²è´Û¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢±Ç²è¤â´Ñ¤Ê¤¤¡Ä±Ç²è¤ËË°¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ËÄ¹¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤À¤ÈÇ§¤á¡¢½Ð±é±Ç²èËÜ¿ô¤òÊ¹¤¯¥ê¡¼´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ¿¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¡£50ËÜ¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËVariety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1981Ç¯¤Î¡Ø¥Ï¥í¡¼¡¢¥À¥Ç¥£¡ª¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ç¥ó¥¼¥ë¤Ï¡¢50ËÜ¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç40ËÜ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Þ¥ë¥³¥àX¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¹ç·×9ÅÙ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¡Ø¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¡Ø¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥° ¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤É¤³¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢Â¾¤Î¾Þ¤ÎÎÙ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡µ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£»à¤Ì»þ¤Ë¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤Ê¤ó¤Æ²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö Highest 2 Lowest¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¼¥ë¤È5ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¥µ¥¤¥³¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï°ìÉô¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«Ãæ¡£¤³¤Î¸å9·î5Æü¤«¤éApple TV+¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
