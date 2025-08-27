この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのミライさんが自身のチャンネルで公開した動画「無料で使えるGoogle Geminiの最新画像編集AI『Gemini 2.5 Flash Image(nano-banana)』の概要・使い方・活用事例！」にて、8月26日にGoogleが公開した新画像生成・編集AIモデル「Gemini 2.5 Flash Image」について詳しく語りました。本動画では、Gemini 2.5フラッシュイメージの特徴や使い方、そして注目の活用事例までを3部構成で徹底解説しています。



ミライさんはまず、「このモデルは、ここ数週間の間、ナノバナナ(nano-banana)という名称でステルスで公開されていたモデル」とした上で、「画像生成・編集の両部門で過去最高のスコアを叩き出しました」と、そのパフォーマンスの高さを強調。業界指標となるベンチマーク『LMアリーナ』では、「画像編集ベンチマークで2位以下のモデルを大きく引き離すスコア」として、Gemini 2.5 Flash Imageの圧倒的な実力に言及しています。



続く使い方の解説では、Google純正のGemini、Whisk、Google AI Studioの3プラットフォームから、「どれも無料ユーザーが直感的に画像編集できる」点が紹介されました。特に「AIチャット経由で日本語の指示で画像を生成したり、人物画像の顔や体型の一貫性を保ったまま、別スタイルの画像を作ったり…会話を続けながら生成内容を調整可能です」と、手軽さや柔軟性も高く評価しています。



さらに活用事例では、「アップロードした画像をアニメ風、サイバーパンク風、絵画風に気軽に変換」「複数画像を合成し新たな作品を生成」「服の着せ替えや物体の消去・追加もワンクリック」とその応用範囲の広さを力説。「英語テキストの画像生成も得意」としつつ、「日本語の文章はまだまだ苦手のようでした」とリアルな現状も説明しました。



動画の締めくくりでミライさんは、「Gemini 2.5 Flash Imageは、期待以上に大きくクオリティが上がっていることもあり、今後の進化にも注目です」と語り、今後への期待を表明。「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけて動画を締めました。