ÂçÃ«¿Íµ¤ÁÀ¤¤·â¤Á¡Ä¥Í¥È¥Õ¥ê26Ç¯WBCÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¾×·â¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë
¡¡ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï26Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´47»î¹ç¤ò¥é¥¤¥Ö¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¿Íµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆWBCÇ®¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¤ò¡Ö¹õÁ¥¡×¤¬ÁÀ¤¤·â¤Á¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³Æ¶È³¦¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°7»þ²á¤®¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬SNS¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÖÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡×¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÍÎÁ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂç¹Ó¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î³Æ¶È³¦¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó23Ç¯¤ò´Þ¤á¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿TBS´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤·¤´¤ò³°¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¡£¶ÉÆâ¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£ÊÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖTBS¤È¥Æ¥ìÄ«¤Ç¶¦Æ±¤Ç½àÈ÷ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¡ÖWBCI¡×¤È¤È¤â¤ËÅìµþ³«ºÅ»î¹ç¤Î±¿±Ä¡¦¶½¹Ô¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏWBCI¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñÆâ¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¸¢¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÈTBS¤¬À¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖWBCI¤¬Åö¼Ò¤òÄÌ¤µ¤º¤ËÄ¾ÀÜ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¸¢¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¡×¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÌµ»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤È¤â¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊüÁ÷¸¢¤Î¹âÆ¤¬¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°²ó30²¯±ß¤È¤ß¤é¤ì¤¿ÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤Ï5ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢150²¯±ßÁ°¸å¤Ë¹âÆ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢26Ç¯Âç²ñ°Ê¹ß¤âÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤Ï¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¡£»ñ¶âÎÏ¤¬ËÉÙ¤ÊÊÆÇÛ¿®Âç¼ê¤¬ÆÈÀê¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Á°²óÂç²ñ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Ãæ·Ñ¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ï¡¢ÌîµåÃæ·ÑÎòÂå2°Ì¤Î»ëÄ°Î¨48¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¼ê·Ú¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìîµå¿Íµ¤¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬³ÈÂç¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦°æ¾å¾°Ìï¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Î¤ß¡£¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕÍ½Áª¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤âÃÏ¾åÇÈ¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤ë¸¢Íø¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¡×¤òÄê¤á¤Æ¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÎÁÊüÁ÷¤ò¹ñ¤¬µ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤¬¡¢À¤³¦ÅªÎ®¤ì¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ²½¡£ÃÏ¾åÇÈ¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤ËÂç¤¤ÊÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë
¡¡¢ã¥Í¥È¥Õ¥ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¡×¢ä¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£²ó¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÄº¤¡¢¿´¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢Áª¼ê¤äÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç²ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤¬¤µ¤é¤ËÇ®¶¸¤¹¤ëÂç²ñ¤Ø¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¢¦¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥¹¥¬¥È¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡£97Ç¯ÀßÎ©¡£07Ç¯¤ËÆ°²èÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¡¢15Ç¯¤ËÆüËÜ¿Ê½Ð¡£±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÄê³Û¤Ç¸«ÊüÂê¤È¤·¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ç¡¢190°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï24Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë²ÃÆþ¼Ô¤¬1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢24Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÎÁ´À¤³¦²ñ°÷¿ô¤Ï3²¯163Ëü¿Í¡£24Ç¯Çä¾å¹â¤Ï390²¯¥É¥ë¡ÊÌó5Ãû7720²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢25Ç¯1¡Á3·î´ü¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤Î23¡óÁý¤È¤Ê¤ëÌó13²¯¥É¥ë¡ÊÌó1924²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£