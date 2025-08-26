【いっぱい入る】ガジェット向けポーチ発見（CHROME アクセル ケーブル ポーチ）を購入しました
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【いっぱい入る】ガジェット向けポーチ発見（CHROME アクセル ケーブル ポーチ）を購入しました」と題した最新動画で、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、話題の新作ポーチについて詳しくレビューした。戸田さんは冒頭で「バッグとかポーチとかにこだわっている私ですが、ケーブルやバッテリー、充電器向きの結構いいポーチ見つけて買っちゃいました」と語り、自身のこだわりに照らして今回のアイテムの魅力を丁寧に解説した。
今回紹介されたのは、人気バッグブランド「クロム」のアクセル ケーブル ポーチ。戸田さんいわく「非常にコンパクト」「169gと持っているポーチの中でも最軽量クラス」と評価し、機能性についても「耐水素材で雨が中に入らない」「ファスナーの使い勝手が抜群」と、使い勝手や素材面を高く評価。実際に日常使いしているケーブルやバッテリー、SDカードやパスポート、ボールペン類などを入れてみる実演も行い、「余裕でした。このサイズでいいんですね」「サイズ感バッチリ」と使い勝手の良さに納得している様子だった。
なかでも注目すべきはファスナーの仕様で、「YKKのファスナーがパチンと止まる」「どちらかに寄せても、真ん中で開いても使える」など、細部の工夫や質感にも戸田さんならではの視点。「斜めに入れるとパスポートも落ちない」「このバンドがついていて、持ち運びにも便利」などのアイデアも具体的だ。さらに「1.5リットルの容量で目一杯入れてもスリム」「耐水ポーチはあまり見ないから、そこはいい」と隠れた付加価値も紹介する。
一方、価格面にはやや辛口評価で、「公式サイトで8,800円はちょっと高い」「アンカーとコクヨのタイアップポーチが約4,000円なので高いかな。ただ、素材やファスナー、サイズ感を考えると妥当なところ」と分析。ブランドについても「クロム自体は元々そんなに高いブランドではないけど、今回のは少し高い」と本音を明かした。
動画の最後には、「今回僕が発見した、程よいガジェットポーチを紹介しました」と結ぶ戸田さん。「僕の点数評価、70点。サイズ感がとっても気に入りました。興味があったらぜひ手に取ってみてください」と視聴者へメッセージを送くった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！