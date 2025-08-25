¥Þ¥Ä¥³¡õÂ¼¾å¿®¸Þ¡È¥À¥Ö¥ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡É¤Ç¡Ö¼ýÏ¿¤òÃæ»ß¡×¡¡Æü¥Æ¥ì¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×È¯É½¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤ÈSUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÛÎã¤Î¡ÈMCÉÔºß²ó¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â¼¾å¤È¥Þ¥Ä¥³¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¼ýÏ¿¤òÃæ»ß¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤ÏMCÉÔºß¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡²ó¡¢¾õ¶·¤Ï2¿Í¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢³¹¤æ¤¯¿Í¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤È¼«Ëý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¡×¡ÖÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î11Æü¤Ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤ÎÊüÁ÷¤ò¹ø¤«¤é¤Ç¤óÉô¤Ë¤«¤±¤¿´ØÀá¤Î°¡Ã¦±±¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡£Â³¤¯¡¢15Æü¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¡Ö½Ë¡ªÊüÁ÷5000²óµÇ°¡¡5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ªËüÇî¡×¤â½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢18ÆüÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Æ3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£