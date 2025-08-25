女性に多い「バセドウ病」は、どんな人がなりやすい? 治療法や症状も医師が解説

動悸や体重減少、手のふるえ……。そんな症状が続いていたら、もしかするとバセドウ病かもしれません。この病気は甲状腺の働きが活発になりすぎることで起こります。では、実際に診断されたらどんな治療がおこなわれるのでしょうか？ 症状や原因などと合わせ、ゆめが丘内科･糖尿病甲状腺クリニックの原先生に聞きました。

監修医師：

原 洋史（ゆめが丘内科・糖尿病甲状腺クリニック）

横浜市立大学医学部医学科卒業。藤沢市民病院初期臨床研修医、藤沢市民病院糖尿病・内分泌内科、横浜医療センター糖尿病内分泌内科、アストラゼネカ（株）研究開発本部、ノバルティスファーマ（株）グローバル医薬品開発本部、ほしの内科クリニック（非常勤）、藤沢駅前糖尿病・甲状腺クリニック（非常勤）、柏厚生総合病院（非常勤）、瀬谷ふたつ橋病院（非常勤）。日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医、日本糖尿病協会糖尿病認定医（療養指導医）、日本医師会認定産業医、神奈川県難病指定医。

バセドウ病とは？

編集部

バセドウ病とは、どんな病気ですか？

原先生

バセドウ病とは、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される「甲状腺機能亢進症」の一種のことを言います。体の代謝を調整する甲状腺が過剰に働き、甲状腺ホルモンが多く分泌されることで、全身にさまざまな不調が現れます。免疫の異常により、自分の甲状腺を刺激する抗体がつくられてしまうのが主な原因で、自己免疫疾患の一種とされています。

編集部

どんな症状が出るのでしょうか？

原先生

代表的な症状は動悸、汗をかきやすい、手のふるえ、体重減少、疲れやすさなどです。さらに、目が出ているように見える眼球突出や、首の前側が腫れる甲状腺腫も特徴的です。場合によってこれらの症状がゆっくり進行することもあるため、最初は「更年期のせい」「ストレスのせい」と誤解され、見逃されやすいのも特徴です。

編集部

放っておくとどうなりますか？

原先生

放置すると、心臓や筋肉、骨などに深刻なダメージを与える可能性があります。特に心臓への負担が大きく、心房細動という不整脈や心不全を引き起こすことも少なくありません。また、精神的にも不安定になりやすく、不眠など日常生活に大きな支障が出ることもあります。

編集部

女性に多い病気だと聞きました。

原先生

はい。バセドウ病は男性よりも女性に多く、特に20～40代の女性に多く見られます。これには、ホルモンバランスや免疫機能の違いが関係していると考えられています。体調不良が長引いたり、原因不明の動悸や不眠に悩んでいたりする場合は、甲状腺の専門医を受診することをおすすめします。

バセドウ病の原因は？ どんな人がなりやすいの？

編集部

バセドウ病の原因はなんですか？

原先生

直接的な原因は、免疫の異常により「TSH受容体抗体」という特殊な抗体が作られることです。これが甲状腺を過剰に刺激し、ホルモンの過剰分泌を引き起こします。なぜこの抗体ができるのかはまだ完全には解明されていませんが、遺伝やストレス、ウイルス感染などが関与すると考えられています。

編集部

バセドウ病は遺伝するのですか？

原先生

バセドウ病自体が直接遺伝するわけではありませんが、なりやすい体質は遺伝すると考えられています。特に、家族に甲状腺疾患の人がいる場合、発症リスクはやや高くなります。ただし、遺伝だけでなく、生活環境やストレスなどの外的要因も大きく関与して発症につながります。

編集部

どんな人が発症しやすいのですか？

原先生

ほかにはストレスを強く感じやすい人や睡眠不足が続いている人、産後のホルモン変動がある女性もリスクが高いとされています。また、喫煙も発症や症状の悪化に関係していることがわかっており、予防をするためには生活習慣を見直すことが重要になります。

バセドウ病の治療法は？

編集部

バセドウ病の治療にはどんな方法がありますか？

原先生

主な治療法は「薬物療法」「放射線治療（アイソトープ）」「手術」の3つです。患者さんの年齢、症状の程度、妊娠希望の有無などに応じて、治療方針を決定しますが、まずは抗甲状腺薬を使ってホルモンの過剰分泌を抑えるのが一般的です。

編集部

放射線治療とはなんですか？

原先生

放射線治療は、放射性ヨウ素（I-131）をカプセルで服用し、過剰に働いている甲状腺細胞だけを内側から破壊する方法です。体に負担が少なく、入院が不要なケースも多いため、特に欧米では一般的な治療法です。

編集部

まずは薬物療法、難しければ放射線治療という流れですね。

原先生

はい。ただし、妊婦の人、妊娠希望の人にはこの治療をおこなうことができません。

編集部

薬物療法や放射線治療が難しい場合には、手術も選択肢になるとのことですが、手術ではどのような治療がおこなわれるのでしょうか？

原先生

手術は甲状腺の全摘出、または一部切除をおこない、ホルモンの過剰分泌そのものを物理的に抑える方法です。薬物療法や放射線治療をおこなえない場合や、甲状腺の腫れが極端に大きい場合、または眼症がある場合などに選択されることがあります。ただし、手術は侵襲性が大きく、人によっては術後に傷跡が気になることもあるかもしれません。また、手術にあたって入院が必要になります。手術は、バセドウ病治療の最終手段と考えてもよいと思います。

編集部

薬物療法だけで治るケースもあるのですか？

原先生

はい。薬物療法でホルモンの状態がコントロールでき、症状が落ち着く人もいます。2～3年ほど薬を継続し、症状が安定すれば治療を終了することも可能です。ただし、すぐに内服を中止してしまうと再燃してしまうため、定期的な通院による検査が必要で、徐々に薬を減らしていくことが求められます。

編集部

バセドウ病は再発することもあるのですね。

原先生

はい。バセドウ病は再発しやすい病気のひとつです。薬物療法でいったん症状が治っても、数年後に再発することもあります。特にストレスが強くかかるときや、生活リズムが乱れているときには注意が必要です。再発を防ぐには定期的な検査と、日常的な体調管理、そして無理をしない生活も重要です。

編集部

最後に、メディカルドック読者へのメッセージがあれば。

原先生

バセドウ病の症状は動悸、息切れ、体重減少などの典型的な症状だけでなく、脱力、ふるえ、症状に乏しいなどの場合もあり、一見わかりづらく見過ごされてしまうこともあります。また通常の健診や人間ドックなどでは甲状腺ホルモンの測定まで含まれていないことが多く、診断に時間がかかってしまうこともあります。そのためもしご自身で症状にあてはまると感じる場合は、早めに専門の病院を受診してもらうことをおすすめします。

編集部まとめ

バセドウ病は、発症頻度は高くないものの悪化すると心臓に負担をかけるリスクがあります。症状が疑われる場合には早めに専門医を受診し、適切に治療を開始することが大切。また治療を開始したら自己判断で中断するとますます悪化することもあるため、しっかり治療を継続することが大事ですね。

