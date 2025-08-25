◇米男子ゴルフツアー ツアー選手権 最終日（2025年8月24日 米ジョージア州 イーストレークGC＝7440ヤード、パー70）

今季最終戦の最終ラウンドが行われ、29位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの69で回り、通算3オーバーで29位だった。

U―NEXTのインタビューに応じた松山は「セントリー以外、ここまで悪いシーズンはなかったと思う。その感じが最終日も出てしまった」と肩を落とした。

本格参戦12年目となる今季は、1月の開幕戦ザ・セントリーでツアー新記録の通算35アンダーで通算11勝目を挙げて快調に滑り出した。しかし、その後は1度もトップ10に入れなかった。

11回目の出場となったシーズン最終戦も苦しんだ。3日目に大会ワースト76を叩いて下位に沈んで迎えた最終日は4番でボギーが先行した。6番パー5で第2打をグリーン奥に運び挽回。さらに12番、13番で1メートル強につけて連続バーディーを奪った。

しかし波に乗り切れない。15番でボギー、16番ではダブルボギーを叩いて後退した。17番でバンカーから放り込み、18番でも伸ばし、連続バーディーフィニッシュで意地を見せたものの、今季最後のラウンドは消化不良に終わった。

それでも復調の兆しはある。「ここでシーズンが終わるので、少し休んで切り替えたい。いいゴルフはでき始めていると思うので、しっかりつなげていけるように頑張りたい」と前を向いた。

今後の予定について聞かれると「2週間後に欧州ツアーのBMWに出るので、そこに向けてまず体をしっかり休めて。ちょっとリフレッシュして、また頑張りたい」と欧州ツアー「BMW・PGA選手権」（9月11日開幕、英国）に出場することを明言した。