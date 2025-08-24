Snow Man・向井康二が山田涼介と記憶力対決！『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う ４時間テレビSP』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月30日19時よりフジテレビにて『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う ４時間テレビSP』が放送決定。大きな見所はのひとつがSnow Man・向井康二扮する「記憶忍者隊 マッサマン」とHey! Say! JUMP・山田涼介の記憶力対決だ。

■“向井康二のあこがれの先輩”山田涼介に、マッサマンが宣戦布告！

向井康二扮する“記憶力ゼロヒーロー”のマッサマンが、宿命のライバル・菊池風磨に打ち勝つべく、自らの記憶力向上をめざし、豪華ゲストを迎えて記憶力対決を繰り広げる『ドッキリGP』の看板企画『記憶忍者隊 マッサマン』。しかし今回の対戦相手が山田涼介だと知った瞬間、驚きのあまり腰が砕けてしまうマッサマン。初の“向井康二の先輩アイドル”との対戦に驚きつつも、あこがれの先輩と戦える喜びが込み上げてきた彼の口から語られる、山田＆向井の意外なエピソードにも要注目だ。

『週刊ナイナイミュージック』の取材とダマされて、フジテレビ湾岸スタジオで撮影をしていた山田は、突然のマッサマンの襲来に「ちょっと待って…」と苦笑い。その後すぐに、自分が置かれた状況を理解した山田だが、「俺、向井くんとそんなにしゃべったことないんですよ（笑）」と、どんなテンションで臨めばいいのかわからず、戸惑ってしまう。

そんな山田に追い打ちをかけるかのように、山田ともマッサマンともゆかりの深い、ある人物が電話で登場し、今回なぜマッサマンの対戦相手に山田が選ばれたのか、その経緯を明かす。山田が思わず声を荒げて否定した“山田涼介がマッサマンと対戦する理由”と電話の声の主の正体はぜひ放送で確かめよう。

「もし俺がマッサマンに負けたら、（菊池）風磨にめちゃくちゃイジられる！」と、果敢に攻めまくる山田。一方、最終目標の“打倒・風磨”へ向けて弾みをつけるため、そろそろ勝っておきたいマッサマン。そして「虫の名前」をお題に、虫好きの小学４年生・しゅうとくんを交えた三つどもえの記憶力対決の結末は？

■超大作「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」ついに完成！

今回の４時間SPでは、Snow Manの渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太、そしてマッサマンこと向井康二が参戦する“言いにくいフレーズ、誰かが噛（か）んだら全員即爆発”のドッキリゲーム「ボムマジ爆発 今夜決定！Snow Manで一番ヤバい奴は誰だSP」、広瀬すず、二階堂ふみ、吉田羊、松下洸平の映画『遠い山なみの光』豪華キャスト陣にキンタロー。が渾身の新作モノマネをお見舞いする「秒で明かりがついたらキンタロー。」、きしたかの・高野正成の激走ぶりが感動（と爆笑）を呼ぶ「ドッキリダイエット 電車に乗り遅れそうダッシュダイエット編」など新作ドッキリも続々登場。

そして「ドッキリのドレミのうた」では、番組常連のザ・マミィ・酒井貴士やタイムマシーン３号・山本浩司、番組初登場のインパルス・堤下敦らをターゲットに、「“ド”は洞窟でオナラする」などの衝撃のドッキリをお見舞い。さらに「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」の放送も決定。timeleszのメンバー８人全員に「“ド”は泥はね多すぎる」「“ミ”はみたらしデカすぎる」といった“ドレミドッキリ”を次々と仕掛けていく様子は必見だ。

■山田涼介（Hey! Say! JUMP）コメント

■向井康二（Snow Man）コメント

■番組情報

フジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う ４時間テレビSP』

08/30（土）19:00～23：10

出演

MC

東野幸治

小池栄子

ドッキリクリエイター

恵 俊彰

菊池風磨（timelesz）

向井康二（Snow Man）

松田元太（Travis Japan）

スタジオゲスト

柴田英嗣（アンタッチャブル）

長谷川 忍（シソンヌ）

若槻千夏

ほか

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/dokkirigp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15?ima=3926