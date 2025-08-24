古畑奈和、台湾ロケは「湿気がすごい（笑）作品のいいスパイスになっています」
「台湾には過去にお仕事で何度か行かせていただいたことはあったのですが、当時はお仕事が終わったらすぐにホテルに戻っていたので、現地の雰囲気を味わう機会があまりなかったんです。なので、今回は撮影でたくさんの場所を巡らせていただいて、新しい台湾の魅力を見つけられました」
今作の舞台は台湾。古畑にとっては写真集初海外ロケだった。
「とにかく湿気がすごかったです（笑）。撮影しているときは髪の毛がくるくるになったり、メイクがすぐ落ちちゃったり大変だったんですけど、いざ写真を見てみると、その湿度感がいいスパイスになっているなと思いました。きっと台湾の街のリアルな空気感を伝えることができているはずです」
ふるはたなお
28歳 1996年9月15日生まれ 愛知県出身 T160 2011年10月、SKE48第5期生オーディションに合格。2022年にグループを卒業し、現在は女優として活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@alto_nao）、公式Instagram（@nao_furuhata）にて
※古畑奈和2nd写真集（タイトル未定）は光文社から9月15日より全国順次発売予定
