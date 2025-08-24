【hiritu】ルミナスヘアスプレーで一瞬で叶える、うるツヤ美髪♡

毎日のスタイリングに欠かせない“ツヤ”。でも、浮き毛やパサつきが気になり、なかなか理想の髪になれない…そんな悩みを抱える方におすすめなのが、バランスケアブランド「hiritu(ヒリツ)」から新登場した「ルミナスヘアスプレー」です。ひと吹きで髪にツヤをまとわせながらダメージもケア。さらに、香水のような上品な香りで気分まで高まりますよ。

ひと吹きで叶う、まばゆいオーロラ髪

「ヒリツ ルミナスヘアスプレー」は、オーロラグロス処方を採用。シューッと吹きかけるだけで髪全体に美しいツヤが広がります。

さらに、イソステアロイル加水分解シルク※4や3種のセラミド※5が毛髪ダメージを補修し、毛先までパサつき知らずのなめらか髪へ導きます。

テクニックいらずで、誰でも簡単に“光をまとったような髪”を演出できます。

※4 毛髪補修成分

※5 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP(全て保湿成分)

ラックス最高峰シリーズがリニューアル♡極上美髪へ導く新バイオフュージョン

紫外線や浮き毛もブロックしてケア

乾燥や静電気で広がりがちな浮き毛やパヤ毛を、サジーオイル※6やシア脂※7がしっかりコントロール。

さらに、紫外線やヘアカラーによるダメージを補修するホホバ種子油※8やサルビアヒスパ二カ種子油※8を配合し、髪を外的刺激から守ります。

ベタつかない軽やかな仕上がりなのに、しっとりとうるおいを長時間キープできるのも魅力です。

※6 ヒポファエラムノイデス種子油(保湿成分)

※7 保湿成分

※8 毛髪補修成分

香水のようなカシス＆パチュリの香り

香りにもこだわった「ルミナスヘアスプレー」。

カシスのフレッシュさに、ローズやマグノリアの華やかさを重ね、清潔感あるムスクややわらかなバニラ、深みのあるパチュリを合わせた大人な香りに仕上げています。

ヘアケアしながらふわっと香りが広がり、まるで香水をまとったかのようなエレガントな印象を演出できます。

毎日の仕上げに、ヒリツのひと吹きを

「ヒリツ ルミナスヘアスプレー」は、1本1,650円(税込)で120gとたっぷり使えるサイズ。

8月27日(水)から公式WEB SHOPで先行発売され、8月29日(金)からは全国のロフトや@cosme STOREでも購入可能に。10月1日(水)からは全国のバラエティショップで順次展開予定です。

髪にひと吹きするだけで、理想のツヤと上品な香りを同時に叶える新習慣を始めてみませんか♡