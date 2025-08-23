“メイショウ”の冠名で競馬ファンに親しまれている馬主の松本好雄氏（８７）が２３日、個人馬主として初となる所有馬によるＪＲＡ通算２０００勝を達成した。メモリアルＶを決めたのは、土曜中京３Ｒ（芝１４００メートル）の高杉が騎乗したメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田）。最後はゴール前の３頭横並びのたたき合いを鼻差で制した。先々週に３勝を挙げて通算１９９９勝とリーチをかけたものの、先週は未勝利で記録達成は持ち越しに。２週ぶりの勝利で、待望の大台到達となった。

松本氏は現在、兵庫県明石市を拠点とする株式会社きしろの代表取締役会長で、１９７４年に馬主となった。初勝利は７６年１月１０日のメイショウグリーン。冠名である“メイショウ”は、“明石の松本”と“名将”の両方に由来する。グレード制導入後では、８８年のメイショウエイカンが重賞初制覇で、Ｇ１初制覇はメイショウドトウの０１年宝塚記念。０６年皐月賞＆ダービーの２冠と０７年天皇賞春秋制覇を決めたメイショウサムソン、１３年にオークス、秋華賞、エリザベス女王杯を制したメイショウマンボ、０５年フェブラリーＳ覇者メイショウボーラー、２０年中山大障害、２１年中山グランドＪを制したメイショウダッサイなど、これまで数々のＧ１を制してきた。

現役ではダート路線で交流Ｇ１を４勝しているメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田）や、今年の宝塚記念を制したメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋）と２頭のＧ１馬を所有。北海道の浦河など生産者とのつながりを大切にするオーナーとして、長く日本競馬界の発展に貢献してきた。０９年には日本馬主連合会の会長に就任し、現在は名誉会長を務める。座右の銘は「人がいて、馬がいて、そしてまた人がいる」。人馬の絆を尊んできた半世紀を超える個人馬主生活で、ついに前人未到の大偉業を達成した。

節目の勝利を届けたメイショウハッケイを管理する本田師は「なかなか追いださないと思っていたけど、最後は首の上げ下げだったね。前回も勝てると思っていたし、（連闘でも）状態は維持していた。オーナーにとっても縁のある三嶋牧場の馬で勝てたのは良かった。騎手も調教師も厩務員も競馬サークルの人間はみんなかわいがってもらっている。本当にありがたい。自分も騎手時代からお世話になっている。あと１０００勝とは言わないけど、２００勝はしてほしいね」と笑顔。勝利に導いた騎手の高杉は「松本オーナーの２０００勝を決めることができてうれしいです。連闘でテンションが高いところがありましたが、頑張ってくれました」とパートナーをたたえていた。

松本オーナーの所有馬で騎手別最多となる勝ち鞍を挙げている武豊は「大偉業だと思いますし、すごいことだと思います。今後はもう（この偉業達成は）難しいんじゃないでしょうか。僕自身も数多く勝たせてもらいましたし、すごくめでたいことですね」と、感謝とともに祝福していた。