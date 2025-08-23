ユナイテッドが5連勝するまで“散髪禁止”の男性、伸び放題に…「すぐ終わると思った」と後悔

マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）が5連勝するまで髪を切らないと宣言した男性の見た目が、さらに変化している。

『The United Stand』というソーシャルメディアのアカウントを運営しているフランク・アイレットさんは、昨年10月5日にユナイテッドが5連勝するまで髪を切らないチャレンジを開始した。

そんなアイレットさんの現在を19日、『HLN』が伝えた。

チャレンジ開始当初は坊主頭に近かった髪の毛も、いまではすっかりアフロヘアに変ぼう。

アイレットさんは「新しい選手たちのおかげで、状況は良くなると確信している。ただ、来年の夏まで延期にならないことを祈っています」と苦笑いを浮かべた。

「娘はきっと気に入らないだろうな。僕だと気づかないんじゃないかな」

自身のヘアスタイルを「四方八方に伸びていて、ちょっとマルアヌ・フェライニの髪みたいだね」と、ユナイテッドに2013年から2019年まで在籍した元ベルギー代表MFに例えた。

2025-26年シーズンのプレミアリーグ開幕戦でアーセナルと対戦したユナイテッドは、0-1で敗戦。「去年は何かクレイジーなことをしたくてこれをやったんだ。でも、それはほんの少しの間だけで、すぐに終わってしまう。それが私の予想だった」と後悔しているようだ。

また、イギリスからスペインに移住したというアイレットさん。より温暖な気候になったことで、ヘアスタイルが邪魔だと感じているようだが、「新シーズンを楽しみにしている。クラブにとってより良い日々が来ると楽観しているんだ」と、今シーズン中に散髪できると信じている。

ユナイテッドは今後、フラム、バーンリーと対戦した後、マンチェスター・シティとチェルシーとの連戦を迎える。