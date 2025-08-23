興南が沖縄尚学にエール

第107回全国高校野球選手権大会の決勝が23日に行われ、沖縄尚学が日大三（西東京）と対戦する。沖縄尚学は夏の甲子園では初の決勝進出。試合を前に“宿敵”から届いたエールに感動の声が寄せられている。

前日22日、興南学園広報部はX（旧ツイッター）で「沖縄県大会準決勝で興南は負けましたが……沖尚さんはそれ以降も負けずに決勝進出!! 沖縄県民として 同じ野球を愛する者として エールを送りたいと思います！」と投稿。最後は沖縄弁で頑張れを意味する「ちばりよー！ 沖縄尚学！」と綴った。

興南は今夏の沖縄大会で準決勝で沖縄尚学と対決。初回に先制したものの、6回に3点を逆転され1-3で敗れていた。その後も沖縄尚学は勝ち上がり、県勢としては興南が2010年に日本一に輝いて以来の決勝となった。

この投稿では準決勝後のエール交換の様子も映し出されていた。SNSでは「興南さん、素敵です!!」「高校球児素晴らしい」「負けた悔しさもある中で、この想いをエールに乗せられるって本当に尊いな……見習いたい 何回見ても涙が出てきちゃう」「泣いた」と感激していた。（Full-Count編集部）