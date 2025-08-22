いくつ知っている？「チョコパイ」をおいしく食べる方法

ロングセラーの定番お菓子「ロッテのチョコパイ」。そんなチョコパイをおいしく味わうための食べ方を5つご紹介します。

▼ 冷凍すればパリパリに

チョコパイを冷凍する、これだけです。コーティングのチョコがパリパリになり、中のクリームもアイスのような食感に。



▼ チョコパイではさんじゃおう

チョコパイを半分に切って、お好きなアイスをはさむアレンジも。想像しただけでもおいしそうですね。バニラアイスのほか、チョコアイスやクッキー＆クリームなどでも。



▼ 菓子パン風にアレンジ

チョコパイをトーストに塗る方法もあります。ほろほろっとくずれたケーキの部分が、トーストのサクッと食感とマッチしそうです。



▼ あったか＆とろとろチョコパイ

チョコパイを焼いて食べると、チョコが少し溶けて中のクリームはとろとろに。あったかスイーツが食べたいときに試したい方法です。



▼ ボリューム満点！チョコパイマフィン

イングリッシュマフィンでチョコパイをはさむ食べ方です。マフィンの塩けとチョコパイの甘さは絶妙なハーモニー。ボリュームも満点です。







冷凍したり、温めたり、はさんだりと、さまざまな食べ方がありますね。好きなアレンジを見つけてぜひ楽しんでみてください。