全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・根津のバー『ワインと小皿料理 Amilas（アミラス）』です。

ひとりでも心地いい隠れ家バー

女性ひとりでもふらっと入れるワインバーを――。

それが店主の加藤さんが心掛けること。本や絵画を飾ったアットホームな店内は友人の部屋を訪ねたかのような、自宅で寛いでいるような。だからだろうか、常連は多いが初めてでも疎外感はなく、ゆるゆる溶け込める独特の安心感がある。

『ワインと小皿料理 Amilas（アミラス）』手前：店主お任せ盛り合せ4種1300円（内容は日替わり）奥（右）オレンジサンタコロンバエルグリソ2022（イタリア）1250円 奥（左）白ジュリアンピノーポークソーダNV（フランス）1200円 写真はパクチー入りの水餃子やオリーブとアンチョビのポテサラなど。加藤さんはスパイス香辛料ソムリエの資格も持つ

グラス中心のワインはナチュラル＆イタリア産を軸に常時15種ほど。夏はさっぱりした味を多くするなど季節に合わせて、いや何なら1週間でガラリと入れ替えることもあるそう。というのも毎日通ってもらえる店でもありたいから。

つまみは小皿でちょこちょこと。たとえ夜遅くても罪悪感がないよう、体にやさしい旬野菜を使った家庭料理を揃えている。けれどスパイスをアクセントにしたり、ちゃんとワインに寄り添う味。つまりは小皿とグラスを行ったり来たり……心地よく酔えます。 加藤さんはスパイス香辛料ソムリエの資格も持つ。

店主・ソムリエ：加藤あゆ美さん「お家のように好きに過ごしてください」

『ワインと小皿料理 Amilas（アミラス）』

［店名］『ワインと小皿料理 Amilas(アミラス)』

［住所］東京都文京区根津2-19-4根津逢初2号館2階

［電話］070-4025-5855

［営業時間］18時〜24時、土・祝15時〜23時

［休日］不定休

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

