3大スポット連動チケットキャンペーンも！「ハリー・ポッター」9月1日「バック・トゥ・ホグワーツ」の日記念企画
9月1日は、毎年「ハリー・ポッター」ファンと一緒にお祝いしている、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期である「バック・トゥ・ホグワーツ」の日。
「バック・トゥ・ホグワーツ」の日を記念し、「ハリー・ポッター」3大スポット連動チケットキャンペーンやコラボイベントやお祝い企画が開催されます☆
「ハリー・ポッター」9月1日『「バック・トゥ・ホグワーツ」の日』記念企画 まとめ
日本は世界で唯一「ハリー・ポッター」の体験ができる3つのスポット、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにある「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」が揃う特別な場所。
その魅力あふれる3施設が、2024年に続き、「バック・トゥ・ホグワーツ」を記念して2025年も再びタッグを組むことが決定しました！
「ハリー・ポッター」3大スポット連動チケットキャンペーンが開催されます。
さらに、キャンペーン以外にも池袋駅での特別なイベントや埼玉西武ライオンズとのコラボレーション、新グッズの発売など、様々な企画を実施予定。
9月1日「バック・トゥ・ホグワーツ」の日を一緒にお祝いできる様々な企画を紹介していきます☆
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター「バック・トゥ・ホグワーツ」
スタジオツアー東京内では、ホグワーツ特急の発車時刻である11時に9と3/4番線にと来場されたゲストと、スタジオツアー東京のインタラクターとのカウントダウンが実施されるほか、この日だけのフォトスポットを設置。
そのほかにも、この日限定フードメニューの販売など特別な日にスタジオツアー東京を訪れた記念となるサプライズが用意されます。
さらに2025年は、スタジオツアー東京に来場される方にホグワーツ生の気分を味わっもらうための特別イベントに参加できるチケット「バック・トゥ・ホグワーツ特別チケット」を販売。
西武鉄道 池袋駅でバック・トゥ・ホグワーツをお祝いするイベントが実施されます。
また、スタジオツアー東京内でもこの日だけの様々な演出が用意される予定です。
埼玉西武ライオンズと『ハリー・ポッター』のスペシャルコラボ ベルーナドームで「ドラゴン出没」イベントも開催
開催期間：2025年8月29日(金)〜31日(日)
2025年8月31日まで開催されている、埼玉西武ライオンズの『ライオンズフェスティバルズ2025』
期間中、8月29日から31日の3日間 大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』コラボイベントが日本のプロ野球界で初めて実施されます。
8月29日からは日本プロ野球初となる『ハリー・ポッター×ライオンズ グッズ』を販売。
「レオ」とのコラボやホグワーツ4寮をデザインしたグッズなど豊富なラインナップで展開されます。
さらに8月29日オリックス・バファローズ戦には舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で、「ハーマイオニー・グレンジャー」役を務める俳優の松井玲奈さんが来場し、試合前のセレモニアルピッチに登場します。
「ドラゴン出没」イベント
スタジオツアー東京からは8月29日から31日の期間中に特別企画「炎のゴブレット」開催記念「ドラゴン出没」イベントを開催。
スタジオツアー東京にて好評開催中の特別企画「炎のゴブレット」では、映画4作目『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』で、ハリーと対決したドラゴンの模型が新たに登場しています。
映画制作当時の模型の型から新たにモデリングされ、劇中そのままにまるで足元に展示される金の卵を守っているかのような活き活きした躍動感のある姿を観覧することが的る企画です。
映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年を記念し、イギリス国内を行脚したドラゴンがベルーナドームに上陸し、来場された方に間近で見てもらう体験が提供されます！
ハリー・ポッター マホウドコロ「バック・トゥ・ホグワーツ」テーマ新グッズ
グッズ名・価格：
・ハリー・ポッター ホグワーツ リバーシブルトートバッグ 4,950円（税込）
・ハリー・ポッター ホグワーツ ポーチ 3,520円（税込）
・ハリー・ポッター ホグワーツ ウラゲスウェット 8,800円（税込）
・ハリー・ポッター ホグワーツ ラインソックス 23〜25cm／25〜27cm 各1,980円（税込）
・ハリー・ポッター ホグワーツ マグカップ 2,420円（税込）
発売日：2025年8月22日(金)※ハリー・ポッター マホウドコロオンラインショップでは先行して発売中
販売店舗：全国のハリー・ポッター マホウドコロ店舗
ホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まるバック・トゥ・ホグワーツをテーマに、校章やホグワーツエンブレムをモチーフにした新グッズが登場！
リバーシブルのトートバッグ、ホグワーツエンブレム付きのポーチや胸元に大きなサガラ刺繍を施したスウェットと男女で楽しめる2サイズ展開のラインソックスなどのアパレル用品が展開されます。
さらにお家で『ハリー・ポッター』の世界観を味わえるマグカップもラインナップ☆
購入特典
プレゼント期間：2025年8月8日(金）〜 なくなり次第終了
内容 ：「Hogwarts School Listデザインのポストカード(非売品)」をプレゼント
対象：1会計3,300円以上(税込)以上購入された方
対象店舗：オンラインショップを含む全国のハリー・ポッター マホウドコロ
購入特典として「Hogwarts School Listデザインのポストカード」をプレゼントするキャンペーンも開催中。
1会計税込み3,300円以上購入された方が対象となります。
※1会計につき1枚の配布となります
舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』バック・トゥ・ホグワーツ 劇中衣裳を展示＆抽選で「レゴ(R)ハリー・ポッターTMセット」が当たるチャンス
開催日程：2025年8月20日（水）〜９月1日（月）
開催場所：TBS赤坂ACTシアター
「バック・トゥ・ホグワーツ」期間中、劇場内では、実際に使用している衣裳を展示。
また、来場された方限定の応募フォームから申込むことで、抽選で「レゴ(R)ハリー・ポッターTMセット」が当たるチャンスも。
さらに、小学4〜6年生のお子さんが1人で観劇にチャレンジできる企画も実施されます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』／「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」3大スポット連動チケットキャンペーン
プレゼント内容：以下の3施設のチケットをセットでプレゼントユニバーサル・スタジオ・ジャパンの1デイ・スタジオ・パス舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』劇場鑑賞券スタジオツアー東京チケット
キャンペーン期間：2025年9月1日（月）16:00 〜 9月7日（日）23:59
当選発表：2025年9月中旬以降
当選者数：1、2、3をセットにして、計3組6名にプレゼント！
※各社のキャンペーンでは、1、2、3をセットにして、それぞれ1組2名に当たります
※キャンペーンに関する詳細は、9月1日に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッターの公式Xにて発表されます
※チケットの受け渡しに関する詳細は、当選された方に直接連絡されます
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、および「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の各公式Xアカウントにて、2024年に大好評だった「3施設のチケットがセットになった特別なギフト」が当たるキャンペーンを開催。
当選者は、「ハリー・ポッター」ファンにとっての聖地である3施設を巡る夢の体験が叶います！
キャンペーン期間中、各施設の公式Xアカウントから投稿されるポストに投票し、「#○○に投票」および「#新学期はホグワーツで」を付けて引用ポストしてください。
キャンペーン終了時、投票数が最も多かった選択肢に投票いただいた方の中から、抽選で3施設のチケットがセットでプレゼントされます。
ホグワーツ魔法魔術学校の新学期である9月1日を「ハリー・ポッター」ファンと一緒にお祝いするスペシャル企画。
9月1日「バック・トゥ・ホグワーツ」の日を記念した実施される特別企画の紹介でした☆
