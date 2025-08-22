お目当ては“給食ナポリタン”！ 中学校跡地をリノベした複合施設に注目の洋食屋さんがオープン（東京・池尻大橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、池尻大橋の中学校跡地にできたふたつの顔を持つお店。昼は昔懐かしいナポリタンやポークジンジャーで童心に返り、夜は日本ワインとともにイタリアン＆スパニッシュのアテで大人の時間を楽しんで！

洋食api（東京・池尻大橋）

洋食api 写真：お店から

池尻大橋駅と三軒茶屋駅の間に位置する旧池尻中学校跡地に、校舎をリノベーションした複合施設「HOME/WORK VILLAGE」が誕生。2025年7月24日、施設のグランドオープンとともにレストランやカフェ、ギャラリー、雑貨店などさまざまな店が開業しました。

その中でも注目を集めているのが、洋食とワイン酒場のふたつの顔を持つ「洋食api（アピ）」。「三茶呑場マルコ」や「食堂かど。」など、三軒茶屋で人気の飲食店を営む株式会社2TAPSがオープンした新業態です。

ランチタイムのメニュー例 写真：お店から

ランチタイムは、“街の洋食店”をイメージしたハンバーグやパスタ、ポークジンジャーなど、定番の洋食メニューを提供。家族連れや近隣のオフィスワーカーに向けた温かい料理が並びます。

校長も食べた『給食ナポリタン！』 api 風（サラダ、スープ付き） 写真：お店から

「校長も食べた『給食ナポリタン！』 api 風（サラダ、スープ付き）」1,500円は、自家製ケチャップソースでつくる王道のナポリタン。目玉焼き付きのちょっぴり豪華な見た目が、子ども心も大人心もくすぐる一品です。

ディナータイムのメニュー例 写真：お店から

ディナータイムは、スパニッシュとイタリアンを経験してきたメインシェフ自慢の料理とともに、日本のワインを中心としたアルコールを楽しめるワイン酒場にスタイルチェンジ。

『茨城坂東産” 穂り豚”の自家製ソーセージ』 〜ひよこ豆のスープ〜 写真：お店から

ワインのアテには「『茨城坂東産“穂り豚”の自家製ソーセージ』 〜ひよこ豆のスープ〜」1,800円や「黒毛和⽜A5とハラペーニョのタルタル」2,000円といったメニューが並びます。

洋食apiのカタルーニャ⾵パエージャ！ 写真：お店から

夜の看板メニューは「洋食apiのカタルーニャ⾵パエージャ！」2人前3,800円。海⽼やムール⾙、季節の野菜をたっぷりと使った⾃家製のブイヤベースをカタルーニャ⾵にしっとりと仕上げています。ワインを楽しんだ後の〆にもちょうど良い一品です。

マンゴーとパッションフルーツ ココナッツのヴァシュラン 写真：お店から

甘党ならパティシエ特製のドルチェで〆るのもあり！ 「マンゴーとパッションフルーツ ココナッツのヴァシュラン」1,000円は、焼いたメレンゲでアイスとホイップクリームなどをサンドするフランス菓⼦のヴァシュランに、夏のフルーツを組み合わせたメニュー。トッピングのマンゴーの⽢さとパッションフルーツの酸っぱさが、⾃家製ココナッツアイスと好相性です。

店内の様子 写真：お店から

店内は、木の温もりを感じるインテリアで、居心地の良さを意識したつくりになっています。パートナーや子どもと一緒に、ときには一人でゆっくりと。さまざまな使い方で楽しんでみてはいかが？

校長も食べた『給食ナポリタン！』 api 風 出典：ゆっきょしさん

「◆給食ナポリタン 1500円

中学校を利用した施設内のお店故の

命名の気もしますが、上記商品を選択です。

ドリンクをセットにすると＋300円ですが、

スタンディング客にはサービスとの事で

生ビールを発注ながら、小さなグラスで

価格設定は高めであります。

サラダとミネストローネから先に提供されて、

10分程で湯気モウモウのアツアツ状態での

着皿でありまする〜♬

学校給食では、絶対に出て来ないであろう

アルデンテ感も残る美味しい一品です」（ゆっきょしさん）

前菜盛り合わせ6品 出典：まんぞくグルメ.さん

「【オススメポイント】

・店員さんが和気あいあいとしていて1人でも◎

・廃校という変わったスポット！

・テラス席で非日常を感じならが楽しく飲める！

【レビュー】

旧池尻中学校を改装した複合施設！

中学校の廊下や教室など校舎が懐かしく感じる！学校の面影を残したまま、校舎の一階にはお店が集まっていて、中でもあの三茶で有名なマルコ系列のお店が新しくオープン！昼は街の洋食店という感じだけど、夜はワインと一緒に楽しむスペインとイタリアンのワイン酒場！

個人的には、おばんざい6種は頼んで欲しい！！」（まんぞくグルメ.さん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆洋食 api住所 : 東京都世田谷区池尻2-4-5 HOME/WORK VILLAGETEL : 050-5456-8304

文：平石紗代、食べログマガジン編集部

The post お目当ては“給食ナポリタン”！ 中学校跡地をリノベした複合施設に注目の洋食屋さんがオープン（東京・池尻大橋） first appeared on 食べログマガジン.