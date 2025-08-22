大谷翔平はレントゲン検査せず「ゆっくり寝るように」とロバーツ監督…４５０日ぶりスタメン外も翌パドレス戦の出場は示唆
◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）
ドジャース・大谷翔平投手（３１）が登板翌日の２１日（日本時間２２日）、敵地・ロッキーズ戦のスタメンから外れた。今年４月１８日（同１９日）に「父親リスト」（Ｐａｔｅｒｎｉｔｙ ｌｉｓｔ）入りしたことを発表され、２試合を欠場。休養目的でのスタメン外は、昨年５月２８日の敵地・メッツ戦のダブルヘッダー２戦目以来４５０日ぶり。試合前に取材に応じた指揮官は「朝はゆっくり寝るようにと言ったから、まだ会ってない。多分まだ痛みはあると思うけど、明日（敵地・パドレス戦）のラインナップには入るはずだ。彼は睡眠をとても大事にしているからね。（レントゲン検査は？）してないよ」と明かした。
前日はメジャー通算１０００試合目の節目に二刀流出場。だが、自己ワーストタイ被安打９の４回５失点で今季初黒星を喫した。４回に右太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、出場は続行したが、８回に代打が送られて途中交代。節目のメジャー通算１０００試合目の出場で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４２日ぶり＆ドジャース移籍後初勝利とはならなかった。大谷は試合後に「しっかりと明日以降も経過を観察しながらやりたい。きちんとケアをして、通常の状態に早く戻れるように努めたい」と話していた。