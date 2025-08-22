数多くの事業者が独自のプランを展開するMVNO型の携帯電話サービス。各社によって容量、料金、オプションはさまざま。本稿では主要なMVNO事業者9社の最新の音声通話プランの料金をまとめた。ぜひ、自身の利用スタイルに合った料金プランを見つけてほしい。

掲載するのは、IIJmio、mineo、日本通信、nuroモバイル、y.u mobile、J:COM MOBILE、HISモバイル、イオンモバイル、BIC SIMが提供する新料金プランのうち、音声通話対応プランとなっている。

本稿の情報はすべて、8月14日時点のもの。 イオンモバイルの「やさしいプラン」での高速化 について新たに掲載した。

IIJmio

IIJmioのギガプランでは、2GB、5GB、10GB、15GB、25GB、35GB、45GB、55GBという8種類の容量が用意される。

ギガプランの契約で最大3カ月間、10GB分のデータが増量されたり、最大3カ月のあいだ450円～500円/月の割引を受けられる「サマーキャンペーン」が実施されている。

容量 料金 2GB 850円 5GB 950円 10GB 1400円 15GB 1800円 25GB 2000円 35GB 2400円 45GB 3300円 55GB 3900円





mineo

mineoでは、データ通信容量または通信速度で料金が決まる2種類のプランが用意されている。「マイピタ」は1GB～50GBの5つの容量から選べ、料金は1298円～2948円。

「マイそく」は通信速度で料金が決められる。最大32kbpsの「スーパーライト」なら月額250円、最大300Kbpsの「ライト」は月額660円。また、最大1.5Mbpsで通信できる「スタンダード」は月額990円。「プレミアム」の通信速度は最大で5Mbps、料金は月額2200円となっている。

下り速度が5Mbps未満の場所を見つけてWebに投稿すれば、500MB分のパケットがプレゼントされるキャンペーンが実施されている。実際にDAS（Distributed Antenna System）の設置につながれば、mineoコインがもらえる。期間は7月20日まで。公共施設などが対象で個人経営の飲食店などはキャンペーンの対象外。

容量 料金 1GB 1298円 5GB 1518円 10GB 1958円 20GB 2178円 50GB 2948円 マイそく スーパーライト 250円（最大32kbps） マイそくライト 660円（最大300kbps） マイそくスタンダード 990円（最大1.5Mbps） マイそく プレミアム 2200円（最大5Mbps）





NUROモバイル

NUROモバイルは、大きく分けて、「バリュープラス」と「NEOプラン」という2つのプランがラインアップされている。

バリュープラスとかけ放題ジャスト

音声通話対応プラン「バリュープラス」は、3GBで月額792円、5GBで990円、10GBで1485円、15GBで1790円。回線は、ドコモ、au、ソフトバンクから選べる。いずれも料金は同じ。

かけ放題ジャストは、定額通話とデータ1GBをセットにした料金プラン。5分かけ放題は月額930円、10分かけ放題は1320円。かけ放題の場合は1870円で利用できる。

「Gigaプラス」では3カ月ごとに通信量をプレゼント。5GBプランは3GB、10GBプランは6GBプレゼントされる。付与された通信量の有効期限は3カ月（翌々月まで）。かけ放題プランと3GBプランは「Gigaプラス」の対象外。

NEOプラン

バリュープラス 容量 料金 3GB 792円 5GB 990円 10GB 1485円 15GB 1790円 かけ放題ジャスト 容量 料金 1GB 930円（5分かけ放題） 1GB 1320円（10分かけ放題） 1GB 1870円（完全かけ放題）

「NEOプラン」は、35GBで月額2699円というプラン。LINEやツイッター、インスタグラムの通信量がカウントされない「NEOデータフリー」が利用できるほか、NEOプラン専用の帯域が用意される。さらにAIでプラン全体の通信量を予想し、最適な通信帯域が確保されるという。

NEOプランWは、月間データ通信容量55GBの料金プラン。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3キャリアに対応しており、データ容量の翌月繰越やNEOデータフリー、あげ放題、Gigaプラス（＋15GB）、パケットギフトなど各種オプションに対応する。

プラン 容量 料金 NEOプラン 35GB 2699円 NEOプランW 55GB 3980円





y.u mobile

音声通話プランは5GBで1070円。「シングル U-NEXT」は、月間通信容量10GBで、映像配信サービス「U-NEXT」も利用できる。U-NEXTは、ほかの映像配信サービスと比べ、米HBOの作品がラインアップされるといった特徴があり、海外ドラマを楽しむ人にとっては見逃せない面がある。

容量 料金 5GB 1070円 10GB 2970円（U-NEXT付き） 20GB 4170円（1～2人）4720円（3人）5270円（4人）





J:COM MOBILE

「J:COM MOBILE」では、1GB、5GB、10GB、20GBの4種類の容量を選べる。月額利用料金は、それぞれ1078円、1628円、2178円、2728円。10GBと20GBプランは容量超過後も1Mbpsで通信できる。

容量 料金 1GB 1078円 5GB 1628円 10GB 2178円 20GB 2728円





日本通信

「合理的かけほプラン」はデータ通信容量3GB、かけ放題つきで月額2728円。「合理的みんなのプラン」は月間データ容量20GBで月額1390円。「合理的50GBプラン」は月間データ容量50GBで月額2178円。「合理的シンプル290」は月額290円で、月間データ通信容量は1GB。

容量 料金 1GB 290円 3GB（かけ放題付き） 2728円 20GB 1390円 50GB 2178円





イオンモバイル

イオンモバイルの「さいてきプラン」は、0.5GB、1GB、2GB……と10GBまで容量を選べる料金プラン。月額1650円で120分かけ放題のオプション「フルかけ放題」も利用できる。「イオンでんわ フルかけ放題」において60歳以上のユーザーは一律で440円引き。

60歳以上向けに提供する「やさしいプラン」は、これまでの500kbpsから1Mbpsに速度が上がった。

さいてきプラン/さいてきプランMORIMORI 容量 料金 0.5GB 803円 1GB 858円 2GB 968円 3GB 1078円 4GB 1188円 5GB 1298円 6GB 1408円 7GB 1518円 8GB 1628円 9GB 1738円 10GB 1848円 20GB 1958円 30GB 2508円 40GB 3058円 50GB 3608円 60GB 4158円 70GB 4708円 80GB 5258円 90GB 5808円 100GB 6358円 150GB 9108円 200GB 1万1858円





HISモバイル

HISモバイルの「自由自在 2.0プラン」では、月間データ容量は100MB～30GBまで取り揃える。100MBの場合、月額280円。1GBでは550円、3GBで770円、7GBで990円、10GBで1340円。20GBと30GBの場合は6分かけ放題がついてそれぞれ2090円と2970円で利用できる。

自由自在2.0プラン 容量 料金 1GB 550円280円（月間100MB未満の場合） 3GB 770円 7GB 990円 10GB 1340円 20GB 2090円（6分かけ放題付き） 30GB 2970円（6分かけ放題付き）





BIC SIM

BIC SIMでは、音声通話付きの「ギガプラン」を展開している。プラン展開はIIJmioとおおむね同等。ビックカメラ店頭でのサポートを受けられるほか、ビックポイントを料金支払いに充てられ、独自のキャンペーンも展開する。

ギガプランの契約で最大3カ月間、10GB分のデータが増量されたり、最大3カ月のあいだ450円～500円/月の割引を受けられる「サマーキャンペーン」が実施されている。

ギガプラン 容量 料金 2GB 850円 5GB 950円 10GB 1400円 15GB 1800円 25GB 2000円 35GB 2400円 45GB 3300円 55GB 3900円





主要MVNOの音声通話付き料金一覧（1） 容量 IIJmio mineo BIC SIM 1GB - 1298円 - 2GB 850円 - 850円 3GB - - - 4GB - - - 5GB 950円 1518円 990円 6GB - - - 8GB - - - 10GB 1400円 1958円 1500円 15GB 1800円 - 1800円 20GB - 2178円 - 25GB 2000円 - 2000円 35GB 2400円 - 2700円 45GB 3300円 - 3300円 50GB - 2948円 - 55GB 3900円 - 3900円 使い放題 - 250円（32kbps）660円（300Kbps）990円（1.5Mbps）2200円（3Mbps） - 主要MVNOの音声通話付き料金一覧（2） 容量 日本通信 NUROモバイル y.u mobile 1GB 290円～ 930円（5分かけ放題）1320円（10分かけ放題）1870円（かけ放題） - 3GB 2728円 792円 - 5GB - 990円 1070円 6GB - - - 8GB - - - 10GB - 1485円 2970円 15GB - 1790円 - 20GB 1390円 - 4170円（1人～2人）4720円（3人）5270円（4人） 35GB - 2699円 - 50GB 2178円 - - 55GB - 3980円 主要MVNOの音声通話付き料金一覧（3） 容量 J:COM MOBILE BIGLOBEモバイル HIS Mobile 1GB 1078円 1078円 550円280円（月間100MB未満の場合） 3GB - 1320円 770円 5GB 1628円 - - 6GB - 1870円 - 7GB - - 990円 10GB 2178円 - 1340円 12GB - - - 20GB 2728円 - 2090円 30GB - - 2970円 さいてきプラン/さいてきプランMORIMORI 容量 価格 0.5GB 803円 1GB 858円 2GB 968円 3GB 1078円 4GB 1188円 5GB 1298円 6GB 1408円 7GB 1518円 8GB 1628円 9GB 1738円 10GB 1848円 20GB 1958円 30GB 2508円 40GB 3058円 50GB 3608円 60GB 4158円 70GB 4708円 80GB 5258円 90GB 5808円 100GB 6358円 150GB 9108円 200GB 1万1858円