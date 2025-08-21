プレミア移籍報道のロドリゴを起用せず…レアル・マドリーのアロンソ監督が理由を説明
レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督がラ・リーガ開幕戦のオサスナ戦(○1-0)でFWロドリゴ・ゴエスを起用しなかった理由について、試合状況と自分の決断によるものだと説明した。アメリカ『ESPN』が伝えている。
ロドリゴはリバプールやアーセナル、マンチェスター・シティなどプレミアリーグの複数クラブから関心を寄せられていると報じられる中、オサスナ戦で最後までベンチにとどまった。今夏のFIFAクラブワールドカップでも出場機会が限られており、移籍の憶測が強まっている。
しかし、アロンソ監督はオサスナ戦の欠場に関して「ただの1試合」とし、ブラジル代表FWを戦力として見ていることを強調した。
「ただの1試合だ。もし3か月後も彼がこうして出場時間を得られていないなら話は別だ」
「何も起きていない。クラブW杯はその大会の性質上、文脈が異なっていた。だが、これは1試合にすぎない。クラブW杯は脇に置き、真に重要なのは今季だと思う。そしてもちろん私はロドリゴを戦力として数えている。ただの1試合だ。先のことを読み過ぎる必要はない」
「もし3か月後も彼が同じように出場時間を得られないなら、私はより確信をもって話ができる。しかし、今日は試合の状況と、私の判断によるものだ」
2018年夏にサントスから加入したロドリゴは、レアルで数々のタイトル獲得に貢献してきた。だが、現在はFWキリアン・ムバッペ、FWビニシウス・ジュニオール、MFジュード・ベリンガムらの存在によって序列が低下。クラブはロドリゴの移籍金を1億ユーロ(約172億円)前後に設定する可能性があるみられるが、現時点で正式オファーは届いていないようだ。
ロドリゴはリバプールやアーセナル、マンチェスター・シティなどプレミアリーグの複数クラブから関心を寄せられていると報じられる中、オサスナ戦で最後までベンチにとどまった。今夏のFIFAクラブワールドカップでも出場機会が限られており、移籍の憶測が強まっている。
「ただの1試合だ。もし3か月後も彼がこうして出場時間を得られていないなら話は別だ」
「何も起きていない。クラブW杯はその大会の性質上、文脈が異なっていた。だが、これは1試合にすぎない。クラブW杯は脇に置き、真に重要なのは今季だと思う。そしてもちろん私はロドリゴを戦力として数えている。ただの1試合だ。先のことを読み過ぎる必要はない」
「もし3か月後も彼が同じように出場時間を得られないなら、私はより確信をもって話ができる。しかし、今日は試合の状況と、私の判断によるものだ」
2018年夏にサントスから加入したロドリゴは、レアルで数々のタイトル獲得に貢献してきた。だが、現在はFWキリアン・ムバッペ、FWビニシウス・ジュニオール、MFジュード・ベリンガムらの存在によって序列が低下。クラブはロドリゴの移籍金を1億ユーロ(約172億円)前後に設定する可能性があるみられるが、現時点で正式オファーは届いていないようだ。