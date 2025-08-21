¡Ö¥Û¡¼¥à¤Î¹Åç¤ÎÀª¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¿À¸ÍDF¼ò°æ¹âÆÁ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶ì¼ê¤ÊÅ¨ÃÏ¤Ç16Ç¯¤Ö¤ê¾¡Íø
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï20Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤ÇÂÐÀï¡£2Ï¢ÇÔÃæ¤Î6°Ì¡¦¿À¸Í¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ46¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿5°Ì¤ÎÆñÅ¨¡¦¹Åç¤È·ãÆ®¤ÎËö¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿DF¼ò°æ¹âÆÁ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Åç¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¤ÎÍ¥¾¡¸å¡¢DAZN¤ÎÈÖÁÈ¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÀï¤Ã¤Æ·ù¤Ê¥Á¡¼¥à¡×¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¹Åç¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ïº£Àá¤Î»î¹ç¸å¡¢¡ÖËÍ¸Ä¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ÏµîÇ¯¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¹Åç¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤¬²áµî¤Ë¹Åç¤Ç¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤ëÁ°¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã»þÂå¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢2009Ç¯9·î26Æü¤ÎJ1Âè27Àá¡£»î¹ç½ªÈ×¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¹Åç¤¬¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿ºòµ¨¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¿À¸Í¤¬3¡Ý1¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Åç¤ÎÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¼ò°æ¤ÏÉé½ý·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Àá¤¬¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢ÂÐ¹ÅçÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ²±¤È¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¤Î¹Åç¤ÎÀª¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÆñÅ¨¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¿À¸Í¤¬Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ò°æ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁ°¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¼è¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë±¿¤Ö¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤à¤È¤³¤í¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÂÐ¹Åç¤À¤ÈÀäÂÐ¤ËÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Åç¤È¤ä¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆþ¤ê¤Î°Õ¼±¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¥Á¡¼¥à¤¬Á°È¾¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤ÎÏ¢Æ°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤â11ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGKÂçÇ÷·É²ð¤Î¹¥¼é¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯ÁË¤Þ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¹Åç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÇÁË»ß¤·¡¢0¡Ý0¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï54Ê¬¤ËFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ç¹ÅçDFº´¡¹ÌÚæÆ¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢VAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¡¢·èÄêµ¡ÁË»ß¤ÇÁê¼ê¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¡£¿À¸Í¤¬¿ôÅªÍÍø¤È¤Ê¤êÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Åç¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤òÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¡¢¡Ö¹¶·â¤Î·Á¤Ç¤É¤¦µ¯ÅÀ¤òºî¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤à¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â²ÝÂê¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦²¡¤·¹þ¤ó¤À¹¶·â¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤Î¹Åç¤â±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Å¸³«¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯ÅÙ¹â¤¯¤ä¤ê¹ç¤¤Â³¤±¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¿À¸Í¤À¤Ã¤¿¡£87Ê¬¤ËDF±Ê¸Í¾¡Ìé¤ÎCK¤òDFËÜÂ¿Í¦´î¤¬Æ¬¤Ç¿¨¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó1¤Ä¤ÎÀï½Ñ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ç÷ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½ÆÀÅÀ¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¼¹Ç°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÀÅÀ¤ÎÍ×°ø¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤ÎÉ¬Á³¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ï¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯Æ°¤¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦Æ°¤¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¹ÅçÀï¤Ç¾¡Íø¡£¿À¸Í¤âÀÜÀï¤òÀ©¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤·¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤¦Áê¼ê¤«¤éÂç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÏÁ°È¾¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¶ì¼ê°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âËÍ¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤Þ¤º¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤Æ½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ëÀþ¤ò¼¡¤Ø¤È¸þ¤±¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌ«¹·Âç