¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÎ¹¤¹¤ëÆüËÜ¡¿»Í¹ñÊÔ¡Ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ÎÆþ¸ý¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÊú¤¤¤¿Æ´¤ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¿Ô¤¤Ê¤¤¾ðÇ®¤Î¸¶ÅÀ¡£¡ÖàÝàê¶æ³ÚÉô¡×
Á´¹ñÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¡£°û¿©Å¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4¤Ä¤Î¸©¤¬ÆÈ¼«¤Î¥«¥é¡¼¤ò¶¥¤¦»Í¹ñ¤Ï¡¢¸©¤´¤È¤ÎµÊÃãÊ¸²½¤Ë¤â¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¡£µ¤±Ô¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Í¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£Å¹¼ç¤äÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤¬¿ä¤¹Å¹¤Ø¤È¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹áÀî¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯´°Á´Ç®É÷¼°¤ÎßäÀùµ¡¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¼Ò¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÆ³Æþ
»Í¹ñÊÔ¤ÎÂè37²ó¤Ï¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Î¡ÖàÝàê¶æ³ÚÉô¡×¡£Å¹¼ç¤ÎÂçÀ¾°ìÄª¤µ¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡£Åö»þ¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Ì¾Í¥¡¦¹âÁÒ·ò¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤«¤é¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¼«Âð¤Ç¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¤¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÀçÂæ¤Î¼«²ÈßäÀù¤ÎÌ¾Å¹¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¼«Å¹¤ò³«¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¼«¾Î¡ÈÀù¤ê¿Í¡É¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ø¤Î¿Ô¤¤ÌÃµµá¿´¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢Å¹¤Ï¼Â¸³¼¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¡¢¼«Å¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÉý¹¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¸ý¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¸òÎ®¤¹¤ëµÊÃãÊ¸²½¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡£¶áÇ¯¡¢Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼ã¼ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÏ·ÊÞ¤ò¼è¤ê»ý¤Ä¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¹áÀî¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Profile¡ÃÂçÀ¾°ìÄª(¤ª¤ª¤Ë¤·Ž¥¤«¤º¤Î¤Ö)
1961Ç¯(¾¼ÏÂ36Ç¯)¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦¹âÁÒ·ò¤¬¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°¦°û¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶½Ì£¤òÊú¤¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«Âð¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì»Ï¤á¤ë¡£ÀçÂæ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ÅöÃÏ¤ÎÌ¾Å¹¡¢¥Ç¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë·¹ÅÝ¡£Â´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢1994Ç¯¤Ë¡ÖàÝàê¶æ³ÚÉô¡×¤òÁÏ¶È¡¢1998Ç¯¤ËßäÀùµ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼«²ÈßäÀùÅ¹¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¼«¤é¡ÈÀù¤ê¿Í¡É¤È¾Î¤·¡¢ßäÀù¤ÎÏÓ¤òËá¤¯Ëµ¤é¡¢»ºÃÏ¤Î»ë»¡¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÉµá¡£Å¹¤ÎÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¹áÀî¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÞ»¤ì¤¿¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¡¦¹âÁÒ·ò¡£¶äËë¤Î¥¹¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¹¼ç¤ÎÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ³Ø2Ç¯¤Î»þ¡¢±Ç²è»¨»ï¤Îµ»ö¤Ç¡¢·ò¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¡¢¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ã¤ÆÂç¿Í¤ÎÆþ¸ý¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤Ê¤éµÊÃãÅ¹¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï»Ò¶¡¿´¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¡ª ¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤·¤¿¤éµÊÃãÅ¹¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂç¿Í¤Î¶õ´Ö¡£¼«Ê¬¤â¤¤¤º¤ì¤ÏÈà½÷¤ÈµÊÃãÅ¹¤ËÍè¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍê¤ó¤Ç¡¢¡È¤ªº½Åü¤Ï²¿¸Ä¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤à¡£
Ä¹¤¸¤Æ¡¢¹â¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¡¢Ãù¤á¤¿¤ª¶â¤ÇºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²È¤Ç»È¤¦»þ¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÍ§Ã£¤ò¸Æ¤ó¤ÇÃê½Ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ·¼°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬²¼¤ËÎ®¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥ó¤È²»¤òÎ©¤Æ¤¿»þ¤Î¡¢Í§Ã£¤Î¶Ã¤¤¤¿´é¤Ïº£¤â»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÂç¿Í¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡£Åö»þ¤ÎÇ®¤ÏÎä¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶µ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀçÂæ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£ÅöÃÏ¤Ç»ØÀÞ¤ê¤ÎÌ¾Å¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Î±ï¤Ï¤è¤ê·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂç³Ø1Ç¯¤Î»þ¤ËÅ¹¼ç¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆË¬¤Í¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅ¹¤ò»ý¤ÄÁ°¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÆ¦¤òßäÀù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡£Ç¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀçÂæ¤ÎÏ·ÊÞ¡¢¥«¥Õ¥§¥×¥í¥³¥×¤ÇßäÀù¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¸å¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£Æ¦¤ÎÈÎÇäÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç°û¤á¤Þ¤¹¤«¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ä¤«¤ó¤Î¤ªÅò¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤í¶ì¤¯¹á¤Ð¤·¤¤¡¢¥¥ì¤Î¤¤¤¤É÷Ì£¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸½ºß¡¢¡ÖàÝàê¶æ³ÚÉô¡×¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤ÎÌ£¤¬Í³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ØÀ¸»þÂå¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÏÆ±µéÀ¸¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿²¼½É¤Ë¤â¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÆ¦¤ò»È¤Ã¤Æ³§¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢¥Ç¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¤ËÂÈË¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬Î©¤Á°û¤ß¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«Å¹¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î´ï¶ñ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥°¥é¥¹¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¤ª¼ò¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÂçÀ¾¤µ¤ó¡£¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÂç¿Í¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Â´¶È¸å¡¢¹áÀî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï²ñ¼Ò¶Ð¤á¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤â¡¢¾¦Çä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿½ÇÉã¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢94Ç¯¤Ë¡ÖàÝàê¶æ³ÚÉô¡×¤ò³«¶È¡£Åö½é¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎßäÀù²·¤È¥Ç¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¤«¤éÆ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢µÊÃãÅ¹¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î³¦·¨¤Ë¤Ï¡¢6»þ¤«¤é³«Å¹¤¹¤ëµÊÃãÅ¹¤¬3¡¢4¸®¤¢¤ê¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ªµÒ¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£»ý¤ÁÁ°¤ÎÃµµá¿´¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç ¡ÈÀù¤ê¿Í¡É¤ÎÆ»¤òî²¿Ê
½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¡ÖµÊÃã¤À¤±¤Ç¤Ï·Ð±ÄÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢ßäÀù¤·¤ÆÆ¦¤òÇä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀ¾¤µ¤ó¡£¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤ËÀ¸Æ¦¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼êÌÖßäÀù¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¦¤Þ¤¯¾Æ¤±¤Æ(¾Ð)¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¼«²ÈßäÀù¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤»þ¤Ï¼êÌÖ¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ã¤ÆÆ¦¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥É¾¤Ê¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ßäÀùµ¡¤â¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â²Á¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ1Ç¯¤Û¤É²á¤®¤¿º¢¡¢¹â¾¾¤ÇÊÄ¶È¤¹¤ëÅ¹¤ÎßäÀùµ¡¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ò·ï¤¬¡¢¾ïÏ¢µÒ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÊ¹¤¤¤¿ÂçÀ¾¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢±þÊç¤·¤Æ¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î°¦µ¡¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤Ï¡¢¡Ö¸µ¤ÎÅ¹¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¾Æ¤¤¿¤¤Æ¦¤È¤ÏÌ£¤¬°ã¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏßäÀùÅÙ¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÎÃÎ¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£»×¤¨¤Ð¡¢Àª¤¤¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÃµµá¿´¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ÇÊý¡¹¤ÎÅ¹¤Ç¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¡¢´ØÀ¾¤Î¼«²ÈßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤Îº©¿Æ²ñ¤Ë¤â»²²Ã¡£´ØÀ¾¤Ç¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯°·¤¤»Ï¤á¤¿¡¢Âçºå¡¦É»Ã½»³¤Î¸µ°æàÝàê¡¢¿À¸Í¤Î¥Þ¥Ä¥â¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÎÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¯ÀèÃ£¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»þ¡¢º©¿Æ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÀÑ¶ËÅª¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢Ì¾»É¸ò´¹¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Èë·í¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡£¤³¤¦¤·¤Æ1998Ç¯¡¢¡ÖàÝàê¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¼«²ÈßäÀù¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°°Ê³°¤Î¥Õ¡¼¥É¤òÇÑ¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É»ºÃÏ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«¤é¡ÈÀù¤ê¿Í¡É¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢ÃæÀù¤ê¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤ë¤É¡×¡¢Ãæ¿¼Àù¤ê¤Î¡Ö¤Û¤í¤Ë¤¬¡×¡¢¿¼Àù¤ê¤Î¡Ö¤Ë¤¬¤Ë¤¬¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤ÎßäÀùÅÙ¤òÄó°Æ¡£4¼ï¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤â7¡¢8¼ï¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥³¡¼¥Õ¥£¡É¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤«¤é¡£¡Ö¡È¥Ò¡¼¡É¤Ç¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¶Á¤¤¬°Â¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ(¾Ð)¡£²»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éº¹ÊÌ²½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Õ¥£¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤À¤±¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Õ¥£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥³¥Ô¡¦¥ë¥¢¥¯¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥í¥Ö¥¹¥¿¼ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·§ËÜ¤ÎÏ·ÊÞ¡¦àÝàê¥¢¥í¡¼¤ÎÌ¾Êª¡¢Ä¶ÀõÀù¤ê¤Îàèàá¥³¡¼¥Õ¥£¤Ê¤ó¤Æ°ìÉÊ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£Ãê½Ð¤â¡¢´ðËÜ¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤À¤¬¡¢¡ÖÎ¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤ä¥Í¥ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢Â¾Å¹¤ÎÆ¦¤ò¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢Å¹¤Ï¼Â¸³¼¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀ¾¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2005Ç¯¤Ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤â¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Î¹¥´ñ¿´¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥°¥ë¥á¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¾åÎ¦¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¡£´Ýµµ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ûÍ×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¦¤¬¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¹ç¤¦¤«³Î¤«¤á¤¿¤¯¤Æ¡¢¼Ö°ìÂæÊ¬¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À(¾Ð)¡×¡£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆIIAC(¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñºÝ¥«¥Õ¥§¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¶¨²ñ)¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶²¤ìÆþ¤ë¡£
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¸ý¤ËÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ë
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÀìÌçÅ¹¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅ¹¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢µÊÃãÅ¹»þÂå¤ÎÂç¤é¤«¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£·ø¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÎÂëÍÈ¤Ç²÷³è¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»òÊª¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¼«Âð¤ÇÍ§Ã£¤Ë¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤È¥Î¥ê¤ÏÆ±¤¸¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï³«Å¹¸å¤â»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹áÀî³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¿ô¡¹½ÐÅ¸¡£¤½¤Î¿ÍÊÁ¤òÊé¤Ã¤Æ¡¢Äï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¹áÀî¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»¥½ê¤Î¶âÁÒ»û¤ÇàÝàêÃã²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¤ªÃãÀÊ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¬¤é¤ì¤Æ¡¢Þ»¤ìÊý¤ò¶µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÄÁ¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤ó¤«¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÏÂ¾¤ÎÅ¹¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¥Í¥¿¤Ï¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£Å¹¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÁë¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¸þ¤ËÇÉÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ªµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¥«¥Õ¥§¤äÌë¥á¥·¤È¾Î¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤äÅÐ»³¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¡ÈÉô³èÆ°¡É¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µ¡¢²¿¤é¤«¤Î³èÆ°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¹¤²¤ë»î¤ß¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂçÀ¾¤µ¤ó¤Î´íµ¡´¶¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¬Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÊÃã¶È³¦¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¸ý¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¤äÉô³èÆ°¤ËÍè¤ëÊý¤È¡¢Æ¦¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ëÊý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£µÊÃãÅ¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¹¬¤¤º£¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î´¶À¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×
°ÊÁ°¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¼çÆ±»Î¤Î¸òÎ®²ñ¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæÃÇ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼ã¼ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÏ·ÊÞ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼è¤ê»ý¤Á¡¢¹áÀî¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÇ¯¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¶áÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢¥«¥¬¥ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î»²²ÃÅ¹¤ÈÏ·ÊÞ¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¼êÎ©¤Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÀî¤Ï¤¦¤É¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¶áÇ¯¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤â¥Í¥ë¤ä¼ê²ö¤·ßäÀùµ¡¤È¤«¤Ë´Ø¿´»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Àè¿Í¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤â¤¢¤ë¡×¡£À¤Âå¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¤«¤é50Ç¯¶á¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À°Õµ¤¿ê¤¨¤Ê¤¤ÂçÀ¾¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ÎÌ¯Ì£¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï¡¢°ìÇÕ600±ß¤Û¤É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¿Åù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤±¤É¡¢¶á½ê¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤â¡¢ÍÌ¾¿Í¤â°ì½ï¤ËÆ±¤¸¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤È¤·¤Æ¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÊÃãÅ¹¤ÏÂç¿Í¤ÎÆþ¸ý¤À¤Ê¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Û¤É¤¹¤Æ¤¤Ê¾¦Çä¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢£ÂçÀ¾¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§Ž¥¥â¥È¡¼¥ì¡×
¼¡²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©Á±ÄÌ»û»Ô¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§Ž¥¥â¥È¡¼¥ì¡×¡£
¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¡¢¹áÀî¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤°ì¸®¡£Å¹¼ç¤Î²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢³«¶ÈÁ°¤ËàÝàê¶æ³ÚÉô¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿»ñ³Ê¡¦IIAC¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì½ï¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸òÎ®¤¬¿¼¤¤Æ±¶ÈÃç´Ö¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÎÌ¾Å¹¡¢¥Ð¡¼¥ë¡¦¥Ç¥ë¥½¡¼¥ì¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¥Ð¥ê¥¹¥¿¶¨²ñ¤Î¶¥µ»²ñ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÀµÅýÇÉ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×(ÂçÀ¾¤µ¤ó)
¡ÚàÝàê¶æ³ÚÉô¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿¥é¥Ã¥¡¼ 8¥¥í(È¾Ç®É÷¼°)
¡üÃê½Ð¡¿¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×(¾¾²°¼°)¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó(CONTI)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿Àõ¡Á¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(400±ß¡Á)
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿¥Ö¥ì¥ó¥É5¼ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥óÌó10¼ï¡¢100¥°¥é¥à800±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÄÃæ·Ä°ì
»£±Æ¡¿Ä¾¹¾ÂÙ¼£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
