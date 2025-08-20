”死者の日”にちなんだ華やかなメキシカンブッフェ！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「メキシカンブッフェ」を開催！
本場メキシコの味と彩りを楽しむ、“死者の日”にちなんだ華やかな食の祭典がブッフェ形式で楽しめます☆
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」メキシカンブッフェ
価格：※ソフトドリンクバー込み
・平日 ランチブッフェ：大人 5,400円／シニア (65歳以上) 4,900円／小人(4〜12歳) 2,700円
・土日祝 ランチブッフェ：大人 6,500円／シニア (65歳以上) 6,000円／小人(4〜12歳) 3,250円
・ディナーブッフェ：大人 8,000円／シニア (65歳以上) 7,000円／小人(4〜12歳) 4,000円
※3歳以下のお子様は無料です
※土日祝のみランチ90分、ディナー120分の利用制限があります
※「65歳以上」料金での利用は、年齢が分かる身分証明書の提示が必要です
開催期間：2025年9月1日（月）〜11月3日（月・祝）
ブッフェメニュー例 ※仕入れ状況等によりメニューが変更となる場合があります前菜：
魚のセビーチェ／モジェテス／アボカドのスープ／ピコ・デ・ガジョメイン：
ビリア／エビのアヒージョ／カルニータス／ディスカダ／チラキレス・ロホスデザート：
トレスレチェスケーキ／ヘリカジャ
開催場所：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1F ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」
詳細：https://grandcafe.sheratontokyobay.com/
協力：在日メキシコ大使館
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて、メキシコで毎年11月上旬に開催される伝統的な祝祭「死者の日」にちなみ「メキシカンブッフェ」を開催。
2024年に続き、在日メキシコ大使館シェフのディエゴ・ロペス・ファリアス氏監修の下、現地の味わいを再現した多彩な料理が日替わりで提供されます。
ブッフェには、魚介の爽やかなマリネ「セビーチェ」
トマトや玉ねぎのサルサ“ピコ・デ・ガジョ”とベーコン、チーズをのせて焼き上げた「モジェテス」
香辛料と唐辛子の旨みが溶け込んだマトンの煮込み料理「ビリア」など、地域色豊かなメキシコ料理が提供されます。
デザートには、3種のミルクが染み込んだ「トレスレチェスケーキ」をはじめとするスイーツも登場。
最後のひと口まで、メキシコの奥深い魅力に触れるひとときが楽しめます。
さらに「死者の日」の世界観を表現したファインアートも展示し、食とともに文化にも触れることができるフェアです☆
監修：在日メキシコ大使館シェフ ディエゴ・ロペス・ファリアス氏 プロフィール
メキシコの伝統料理を継承する専門家の一人であるディエゴ・ロペス・ファリアス氏。
在日メキシコ大使館シェフ、メキシコ料理指南役として、メキシコの食文化がもたらす多様性のある味わいと伝統の普及・保存に注力されています。
別料金：各種メキシカンドリンク
また、テキーラを使用したメキシカンドリンクや、個性的な香りが魅力の蒸留酒“メスカル”には、インパクト抜群の芋虫入りメスカル“グサノ”もラインナップ。
インパクトのある見た目とともに、本場ならではの味わいを楽しめます。
料理とのペアリングを通じて、現地ならではのお酒の楽しみ方が体感できるのも嬉しいポイントです。
※ノンアルコールも用意されます
蒸留酒“メスカル”
料金：3種飲み比べセット 2,500円／グサノ 1,800円
※芋虫はボトルにのみ入っています。
予約・問合せ：ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」 047-355-5555（代）
「メキシカンブッフェ」開催期間中、個性的な香りと味わいが魅力のメキシコの蒸留酒“メスカル”が登場。
定番から珍しい銘柄まで3種を厳選し、ハーフショットグラスで楽しめる飲み比べセットとして提供されます。
“死者の日”ファインアート展示
開催期間：2025年9月1日（月）〜11月3日（月・祝）
開催場所：ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」および2Fロビー
※グランカフェでの展示はレストラン利用ゲスト向けとなります
ファインアート作家・飯坂千亜希氏によるアートの展示も同時開催。
色彩豊かでユーモアあふれる表現が特徴のメキシカンアートの世界を、独自の感性で描き出します。
現地の伝統や文化を感じる作品の数々が観覧できる内容です。
アーティスト：飯坂千亜希氏 プロフィール
メキシコの伝統風習「死者の日」を、半立体で描き続けるアーティスト飯坂千亜希氏。
大阪・東京での個展を中心にドクロの似顔絵を描くワークショップの開催やドクログッズの制作、企業やミュージシャンとのコラボレーションなど、活動内容は多岐にわたります。
本場メキシコの味と彩りを楽しむ、“死者の日”にちなんだ華やかな食の祭典。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」にて2025年9月1日より開催される「メキシカンブッフェ」の紹介でした☆
