¡Ö¤Í¤³¤Ç¤¹¡×¢«ËÜÅö¤Ë...¡©¡¡X¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ë3.3Ëü¿Íº¤ÏÇ¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÇ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤Í¤³¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¤È¤â¤ËX¾å¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤âÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û86.1Ëü²óÉ½¼¨¡¢3.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÇ¡Ê¡©¡Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤â
ËÜÅö¤Ë¡¢¤Í¤³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢Ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´é¤¬¡¢ÉÝ¤¤¡£ÉÝ¤¹¤®¤ë¡£
Äß¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÌÜ¤«¤éÇÁ¤¯²«¿§¡£¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¤¯¤Æ±Ô¤¤²ç¡£Á°»õ¤â¥¤¡¼¥Ã¤È´Ý¸«¤¨¤À¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢à²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÇ¤È°ã¤¦á¾õÂÖ¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷purinlala¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î15Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç3Ëü3000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê19ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÇ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡×
¡Ö²¿¤«¤ËØá°Í¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡×
¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤½¤¦...¡×
¡Ö¤³¤ÎÇ¡¢ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤ËÈÌ¤Ë¤ã¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î»Ò¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï19Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¡÷purinlala¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
75ºÐÊì¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ
¡÷purinlala¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤×¤ê¤ó¡×¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê8ºÍ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤×¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¤¢¤¯¤ÓÃæ¤Î¤¢¤ë°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÇòÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»õÊÂ¤Ó¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡÷purinlala¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤×¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¯¤Ó¤Î¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê¤ª´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡÷purinlala¤µ¤ó¤Î75ºÐ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Ä¤âÌ²¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤×¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¤¢¤¯¤Ó´éµÏ¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£