『薬屋のひとりごと』シリーズ初のイベント開催決定 1年後の横浜に豪華出演キャストが集結へ
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜が、2026年8月15日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催されることが決定した。本作の単独イベントは、シリーズ初となる。
【画像】キュン！壬氏に抱きしめられ驚いた表情の猫猫
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。7月4日にテレビアニメ第2期最終回の放送を終え、続編制作決定が告知された。
続編に向けての期待が高まる中、”園遊会”と題したスペシャルイベントの開催が決定し、あわせてイベントロゴも公開された。1年後、2026年の夏を盛り上げるシリーズ初となるスペシャルイベントには、猫猫役の悠木碧、壬氏役の大塚剛央の出演も決定。イベント詳細、追加出演キャスト情報などは順次発表される。
また、本イベントのチケット優先販売申込み券が、10月15日発売のテレビアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 Blu-ray 第4巻に特典として封入されることも決定した。
