Image: WorldDrive

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ビールや繊細な味わいの日本酒（冷酒）は一定に冷えた温度で楽しみたいですが、けっこう早くぬるくなりますよね。かといって氷を入れると味が変わってしまうし……。

そんな悩みを解決するのが氷以外の冷却アイテムですが、その中でも今回はドリンク本来の味を損ねない純チタン製のアイスキューブ「極氷」をご紹介。

チタンは腐食にめっぽう強いため、金属のニオイや味の移りも無くまた清潔維持もしやすいのが特長。医療機器にも使われるぐらい人体親和性が高いので、食品との相性もグッドということです。

もう薄まらない！99.9%純チタン製の氷、最後の一滴まで【美味しさ冷たさ】続く！ 【42％OFF】7,930円 machi-yaで見る

しっかり冷えて薄まらない

Image: WorldDrive

氷の弱点は溶けて水になる点。飲み物によってはその水分で味のグラデーションも楽しめますが、最後の一滴まで最初と同じ味を楽しみたい時には邪魔ですよね。

「極氷」をはじめとした金属や樹脂性アイスはそもそも溶けることがないので、本来のおいしさがずっと続きます。

ウイスキーや日本酒はもちろん、白ワインなども適温で楽しみやすいのがいいですね。カフェラテなども薄まらないのでドリップのしがいがありそうです。

Image: WorldDrive

中には純水とグリセリンを1：1で混ぜた保冷液が入っており、できるだけ長く冷たさを維持できるように工夫されているとのこと。

冷却力と保冷力には自信アリ

Image: WorldDrive

冷却力にも自信アリとのことで、メーカーのテストでは21度の常温水に「極氷」を4つ入れると、10秒ほどで1.3度まで冷やせたそう。

Image: WorldDrive

保冷効果の実験では室温24度の環境下で、1時間経過後でも3.5度をキープ。

それぞれの結果はドリンクの種類や環境によっても変化すると思いますが、必要十分な冷却性と保冷効果が期待できそうです。

高耐久で衛生的

Image: WorldDrive

チタンはとにかく腐食に強くてまず錆びないので、酸度の高いドリンクや炭酸、アルコール等にもガンガン使えるのがポイント。

Image: WorldDrive

抗菌性が高いのもチタンの特長のため、使用後もサッと水で洗うだけでOK。

Image: WorldDrive

「極氷」には同じく味を損ねず使い続けられるチタン製のマドラーストローも付属。どちらも物理的に破壊されない限りは使い続けられるので、長い目で見てもコスパがいいアイテムになってくれそうですよ。

